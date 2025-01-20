«В семье не без урода»: в Госдуме прокомментировали видео, где контрактников в Тыве пытают дубинками и электрошокером

В Сеть попали кадры, на которых в воинской части Республики Тыва люди в форме военной полиции избивают контрактников, в том числе применяя дубинки и электрошокеры, перед отправкой мужчин на СВО. В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что подозреваемый в совершении преступления арестован и уже возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется. Депутаты Госдумы от Тывы Шолбан Кара-Оол и Айдын Сарыглар в беседе с Daily Storm заверили, что готовы оказать помощь пострадавшим и сильно возмущены случившимся.





«К сожалению, в семье не без урода, как в народе говорят. Армия — это слепок общества. Во все времена борьба с неуставными взаимоотношениями в Вооруженных силах зависела от принципов и духа командиров, от сержанта до самых вышестоящих руководителей, то есть от принципиальности всего военного управления! Я был уверен, что командование Центрального военного округа не оставит без внимания произошедшее», — сказал Кара-Оол.





«Со своей стороны окажу содействие в направлении пострадавших в госпиталь для лечения и реабилитации, чтобы восстановились и набрались сил», — добавил парламентарий.





Он обратил внимание, что обеспечено реагирование согласно военным правилам и требованиям и поэтому нарушитель получит наказание по всей строгости. При этом депутат от региона напомнил, что в уставе прописана ответственность и того, кто был в эпизоде с пытками контрактников безучастным наблюдателем. «Поэтому второй участник произошедшего тоже должен нести ответственность!» — убежден Кара-Оол.





Другой депутат Госдумы от Республики Тыва, Айдын Сарыглар, пообещал держать эту историю на личном контроле: «Конечно, это все противоправно. И естественно, я удивлен этому. Надо ли наказать командование воинской части, допустившее такое ЧП? Думаю, здесь будет разбираться уже руководство Минобороны. Но все равно обязательно буду следить за ситуацией».





Сарыглар добавил, что он по образованию врач и входит в думский комитет по здоровью, поэтому готов помочь пострадавшим от избиений военным. «Если на самом деле у пострадавших со здоровьем проблемы — будем стараться помочь. Плюс если в разбирательствах нужно будет содействие — обязательно приму участие и в этом», — пообещал собеседник.





Предварительно, инцидент произошел 16 января в столице республики Кызыле. По информации общественника Виталия Бородина, избиения начались после возмущений раненых по поводу возвращения на передовую. В ответ к ним была применена сила, а также поступали угрозы об изнасиловании. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у одному из контрактников сломан позвоночник.





Правительство Тывы заявило, что взяло под контроль расследование «инцидентов с участием военнослужащих из республики». Специальный представитель главы Тывы по вопросам СВО Тимур Куулар уточнял, что по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура. Сейчас комиссия Минобороны совместно с правоохранителями выясняет все обстоятельства инцидента.