Один — конфликтный парень, другой — вечный запасной игрок: что говорят о новых фигурантах дела о подрыве генерала Кириллова их знакомые

В деле о подрыве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова появились два новых имени: Рамазан Падиев и Батухан Точиев из Ингушетии. Daily Storm разобрался, кто они такие, и поговорил со знакомыми парней. Одногруппники говорят, что Рамазан Падиев не смог вписаться в студенческий коллектив, а Батухан Точиев любил играть в футбол, но постоянно терпеливо сидел на скамье запасных.





Конфликтный парень, которого отчислили из университета





Один из подозреваемых в деле об убийстве генерал Игоря Кириллова еще пять лет назад был студентом. В 2019 году Рамазан Падиев поступил на бюджет в Московский колледж транспорта РУТ (МИИТ) на специальность «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Соответствующий документ Daily Storm обнаружил на сайте учебного заведения.





По воспоминаниям однокурсников, с которыми удалось поговорить корреспонденту издания, Падиев конфликтовал со своими сверстниками и преподавателями. А со второго курса его отчислили.





«Он стабильно ходил на пары, но потом перестал появляться. Человек не желал развиваться. У парня накопились долги, да и он плохо говорил по-русски. Он не всегда понимал, что ему говорят, да и сам не мог сказать, что думает», — рассказал на условиях анонимности один из бывших одногруппников подозреваемого.





«Общение с однокурсниками у него было вызывающее, провоцирующее, но до чего-то крупного оно не доходило. Максимум — словесный конфликт или перепалка. Еще он ссорился с учителями, из-за чего у нас были проблемы», — отметил собеседник издания.





Он добавил, что в группе у парня был только один товарищ. Однако с кем конкретно общался Падиев, молодой человек вспомнить не смог.





Как рассказала бывшая студентка колледжа, чье имя Daily Storm также не раскрывает, в жизни учебного коллектива Падиев участия почти не принимал.





«Он был довольно закрытым парнем. Общался только со старшекурсниками, среди которых были нерусские. Мы с ним не контактировали и не общались особо», — рассказала бывшая студентка колледжа, чье имя Daily Storm также не раскрывает.





Жил на два города и любил погонять мяч





Другой подозреваемый, Батухан Точиев, долгие годы увлекался спортом. Информацию о достижениях мужчины можно найти на спортивных сайтах. В 2016 году он занял третье место на первенстве Москвы по боксу среди юниоров. Кроме того, Батухан Точиев упоминался в списках футбольных команд.





В одной из карточек указано, что в 2016 году тезка Точиева сыграл в двух матчах за столичный клуб «КАИТ-спорт». Также парень играл в футбол на родине, в клубе «Аль-Барака» из Назрановского района Ингушетии. Данные из карточки полностью совпадают с ФИО и датой рождения нового фигуранта дела о подрыве генерала Кириллова.





Тренер Магомед Альдиев рассказал Daily Storm, что последний раз Точиев выступал с командой примерно полгода или год назад. Обычно спортсмен сидел на скамейке запасных.





«Он был невспыльчивый. Когда футболист сидит на замене, он тоже хочет поиграть. Некоторые давят на тренера, руководство, чтобы выйти на поле. С его стороны такого не было», — вспоминает Альдиев.





Мужчина не был близко знаком с Точиевым, но знал, что он жил на два города. На проблемы с финансами парень не жаловался, не интересовался у тренера по поводу подработок.





«Плохого о нем ничего не могу сказать: ни по связям религиозным, ни по поведению, ни по знаниям. Он такой нормальный, адекватный парень был. Вот, короче, не могу ничего сказать про него. <...> Такого, чтобы прямо экстремистского, не было. Понятно, что он молился, как и я. Странного не замечали за ним», — добавил тренер.





Как писал ранее «Коммерсантъ», в декабре 2022 года Точиев получил два года колонии общего режима. Мужчина ограбил курьера, который доставил ему iPhone 12 Pro 256Gb, заказанный в интернете.





Как следует из фабулы дела, которую приводит «Ъ», в ноябре 2024 года Точиеву, торговавшему телефонами на Савеловском рынке Москвы, позвонили из-за границы и, ссылаясь на знакомого, с которым он отбывал срок за грабеж, попросили помочь с квартирой одному «азиату». Точиев обратился к Рамзану Падиеву. Он нашел комнату в подмосковных Электроуглях. Следователи считают, что жилье предназначалось для гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, который выступил исполнителем убийства генерала Кириллова.





Судя по данным, которые удалось найти Daily Storm, Точиев и Падиев могли познакомиться в колледже или даже в Ингушетии. Фото парня, похожего на Батухана Точиева, размещено на сайте РУТ (МИИТ). Однако снимок опубликован без подписи, а студента не упоминали в публикациях вуза.





Daily Storm также изучил профили фигурантов дела в социальных сетях. Рамазан Падиев на своей странице в VK указал, что проживает в Карабулаке, всего в 20 минутах езды от села Экажево, откуда родом команда Точиева «Аль-Барака».