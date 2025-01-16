Рыбаки рассказали, что свежевыловленные морепродукты из Черного моря до сих пор продают на местных рынках и по заказу

Несколько депутатов Госдумы, включая вице-спикера Бориса Чернышова, в январе попросили власти ограничить вылов морепродуктов в Азовском и Черном морях, а также взять на контроль их продажу после разлива мазута в Керченском проливе. Глава Роспотребнадзора утверждает, что в рыбе якобы нет «отклонений от норм и загрязнения продукции». Об этом Анна Попова заявила 16 января. А местные рыбаки рассказали Daily Storm, что свежевыловленные морепродукты из Черного моря до сих пор продают на местных рынках и по заказу.





Покупатели в основном не жалуются на качество, вкус или запах рыбы, говорит рыбачка из поселка Веселовка на Кубани. Именно в этом районе произошел разлив мазута.





«Не могу вам точно сказать, (насколько безопасна рыба. — Примеч. Daily Storm). Я просто знаю, что у нас из Черного моря продается рыба свежевыловленная. Жалоб не было, что она пахнет или у нее вкус какой-то, — не видела и не слышала в группах, по крайней мере. Реклама идет о продаже. <...> Вижу в группах объявления, что продается ласточка — рыба наша, черноморская», — рассказывает местная жительница.





Но недавно закупщик креветок отказался от партии продукта: «Человек, который закупает здесь у нас, в Веселовке, отказался от партии креветок, потому что был запах мазута».





Женщина также предположила, что часть рыбы на продажу теперь поставляется не с Черного моря, а с Азовского. Она считает, что последствия разлива мазута могут проявиться позднее.





«Надо посмотреть, потому что это же не сразу проявляется! Я думаю, что все равно будут последствия, потому что не могут организмы, которые в этой среде находятся, не впитывать в себя мазут. Чудес же не бывает! Мы же понимаем, что если все в мазуте, а рыба вся чистая — такого не может быть!» — подчеркнула она.





Еще один рыбак говорит, что на рынках Анапы тоже продается свежевыловленная рыба.





По его словам, покупатели не жалуются. «Кушают люди, все нормально, мне кажется. <...> В Анапе, по крайней мере, на рынке — с Черного моря, и все довольны и счастливы. Барабуля, кефаль», — перечисляет он.





Рыболов добавляет, что и сам любит и ест свежую рыбу — «ничего, там никаких изменений нет в данный момент». Он считает, что качество морепродуктов может ухудшиться в феврале-марте, во время сильных штормов.





«Думаю, что до весны все переменится все-таки. Шторма начнутся февральские. Здесь в основном в феврале-марте сильные шторма», — поясняет он.





Рыбак обращает внимание, что мазут убирают регулярно, на пляже работает очень много людей.





«Я тоже сегодня на пляже. Смотрю: там на косе люди в белом, мешки собирают. Мы на центральном пляже стоим. Слева и справа тоже мешки, трактора работают, вывозят. Я думаю, люди справятся все-таки с этим», — надеется он.