Скандал в Заксобрании Санкт-Петербурга: как журналисты исказили слова питерского депутата о призыве к охоте на украинцев

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук оказался в центре скандала после публикации журналистов о его якобы провокационном заявлении. По версии СМИ, во время заседания 15 января он предложил любителям охоты отправляться на СВО, чтобы «стрелять в украинцев» вместо зверей. Сам Зинчук назвал эти утверждения ложью и заявил, что его слова были намеренно искажены.





«Мою фразу перевернули, я даже слова про стрельбу в украинцев не говорил. Я сказал, что в культурном городе федерального значения, как Петербург, охоты на животных не должно быть. Если уж кто-то хочет стрелять, пусть поедет туда, где это необходимо для пропитания, например, в Сибирь», — пояснил депутат в беседе с Daily Storm.





Зинчук уточнил, что, говоря о любителях оружия, предлагал им рассмотреть возможность службы по контракту в зоне СВО. По его словам, это касается только тех, кто хочет применить свои навыки в защите страны.





«Есть те, кто испытывает адреналин от оружия и чувствует себя с ним в безопасности. Таким людям я посоветовал заключить контракт и использовать свой потенциал для защиты Родины, обороняя новые территории и наши приграничные области», — добавил парламентарий.





Зинчук также подчеркнул важность заботы о природе и животных. Он отметил, что охота ради развлечения недопустима, а любовь к живой природе должна стать нормой.





«Я не исключаю, что есть любители охоты, например, Рашкин, который убил лося. Я считаю, что так нельзя, животных любить надо. Нам надо поддерживать экологию, животный мир. Вопросы фауны и флоры очень важны и для города, и для всей страны. Это негуманно вообще — убивать животное, которое фактически не может дать отпор человеку, домашнее оно или уличное, неважно», — заявил Зинчук.





Напомним, в 2021 году депутат Госдумы Валерий Рашкин был осужден за незаконную охоту на лося в Саратовской области. Этот случай, по словам Зинчука, подчеркивает необходимость уважительного отношения к природе.