Вино вместо воспитания? Педагоги детсада в Салехарде отвергают обвинения в распитии алкоголя

Внимание общественности привлекло видео, опубликованное 15 января, где, как утверждается, воспитатели детского сада «Росинка» в Салехарде распивают алкоголь во время тихого часа. На кадрах заметны бутылки вина, торт и закуски, расставленные на столе и полу. Директор учреждения Зулира Махметова в разговоре c Daily Storm выразила недоумение и заявила, что не верит в подлинность случившегося. По ее словам, воспитатели отрицают свою причастность, а в детсаду начато служебное расследование.





«В настоящее время ведется расследование. С воспитателями мы разговаривали — они свою вину отрицают, поэтому ведем служебную проверку. От родителей жалоб раньше не было — абсолютно, это первый раз. И дети ничего не говорили — по крайней мере, у меня ничего не зафиксировано. Выдумала мама это или подстроила — не знаю, утверждать не могу, как и отрицать тоже не могу», — сказала Махметова.





Директор учреждения призналась, что пребывает в состоянии шока и до сих пор не может поверить в произошедшее. По ее словам, в детском саду всегда царила спокойная и благоприятная атмосфера. Эмоционально на скандал отреагировала и одна из воспитательниц, фигурирующих в видеозаписи. После обнародования ролика ей стало плохо и она вынуждена была взять больничный.





«Честно, я пока сама в шоке, мне тяжело об этом говорить. Пока один стресс. Надо все переварить, пока это расследование ведется. Даже не знаю, к чему это приведет. Одна из обвиняемых воспитателей ушла на больничный, у нее давление подскочило», — добавила Махметова.





Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Данило Трубицын сообщил, что знаком с ситуацией, но подчеркнул, что его ведомство не будет проводить проверку в данном случае. По его словам, вопросы должны решать соответствующие органы, которые отвечают за этот детсад.





«Я в курсе этой ситуации, конечно. Но вам целесообразнее обратиться за информацией в городское управление образования, потому что это их подведомство и проверку необходимо проводить им, так как ответственность несут за это учреждение они», – объяснил он Daily Storm.





По версии СМИ, скандальное видео сняла мама, дочку которой, по ее словам, одна из работниц детского садика подвергала буллингу, высказывая негативные комментарии относительно внешности девочки. Но об этом руководителю детсада также ничего не известно.