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Вашингтон назвал условия возобновления переговоров Трампа и Зеленского
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Белый дом считает неприемлемым затягивание украинского конфликта на годы undefined
Новости

Вашингтон назвал условия возобновления переговоров Трампа и Зеленского

Белый дом считает неприемлемым затягивание украинского конфликта на годы

Чтобы возобновить переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, последний должен выполнить несколько условий, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц телеканалу Fox News.


По словам Уолтца, Зеленский должен принести извинения за перепалку с Трампом в Белом доме, подписать соглашение по полезным ископаемым, а также быть готовым к участию в мирных переговорах.


США «щедро поддерживали Украину», но нельзя «бесконечно» вести боевые действия, отметил советник. Уолтц добавил, что ситуация в Овальном кабинете показала неготовность Зеленского говорить о мире. Затягивание российско-украинского конфликта на годы Вашингтон считает неприемлемым, подчеркнул Уолтц.


Говоря о сорванном подписании экономического соглашения с Украиной по ресурсам, советник Белого дома добавил, что сделка могла бы объединить Киев и Вашингтон экономически «на поколение», но перепалкой в Белом доме Зеленский оказал своей стране «медвежью услугу».

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