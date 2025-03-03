Вашингтон назвал условия возобновления переговоров Трампа и Зеленского

Чтобы возобновить переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, последний должен выполнить несколько условий, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц телеканалу Fox News.





По словам Уолтца, Зеленский должен принести извинения за перепалку с Трампом в Белом доме, подписать соглашение по полезным ископаемым, а также быть готовым к участию в мирных переговорах.





США «щедро поддерживали Украину», но нельзя «бесконечно» вести боевые действия, отметил советник. Уолтц добавил, что ситуация в Овальном кабинете показала неготовность Зеленского говорить о мире. Затягивание российско-украинского конфликта на годы Вашингтон считает неприемлемым, подчеркнул Уолтц.





Говоря о сорванном подписании экономического соглашения с Украиной по ресурсам, советник Белого дома добавил, что сделка могла бы объединить Киев и Вашингтон экономически «на поколение», но перепалкой в Белом доме Зеленский оказал своей стране «медвежью услугу».