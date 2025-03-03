Телеведущая Арина Шарапова заявила о важности создания нового цирка в Москве

Столице нужен современный цирк, где будет много интерактивов, сообщила АГН «Москва» телеведущая, журналистка и общественный деятель Арина Шарапова.





По ее словам, цирк является местом постоянного паломничества зрителей, поэтому он должен стать насыщенным интерактивом, современными технологиями зрелищных мероприятий.





Шарапова добавила, что цирк должен быть сказочным, светлым и уютным. Телеведущая отметила, что сама она любит цирк, и выразила уверенность, что ей понравится новое здание.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении построить здание Московского цирка в новой локации в Мневниковской пойме. Исторический цирк на проспекте Вернадского во время строительства нового здания продолжит полноценно работать. Мэр добавил, что решение о дальнейшем использовании этого здания будет принято после завершения строительства.