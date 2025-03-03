«Оскар» — дерьмо-приз»: Актер Певцов оценил победу «Аноры» с Юрой Борисовым

Народный артист России и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов рассказал Daily Storm о своем впечатлении от победы фильма «Анора» на церемонии вручения премии «Оскар».





«Я не видел этот фильм, читал пару анонсов. Мне сложно судить по ним, хотя этот фильм — стеб над нашей эмиграцией. Мне известна статистика, говорящая о том, что чем хуже российский фильм показывает Россию и россиян, тем больше призов получает на международных фестивалях. Поэтому равняться и иметь радостные эмоции по поводу получения или неполучения «Оскара»... он уже девальвирован. Те законы, по которым он существует... лучше в этих конкурсах не участвовать. Фестиваль некогда действительно говорил о человеческих ценностях, получавшие призы фильмы были великими. Сейчас это все не то», — сказал Певцов.





Актер добавил, что в России есть свои прекарсные фестивали, «где мы говорим, кто мы и что такое Россия». Оглядываться на Америку не нужно, уверен народный артист России.





На теплые слова Роберта Дауни — младшего в адрес Борисова на церемонии «Оскар» Певцов ответил так: «Я стою перед вами, единственный в России лауреат европейской кинопремии «Феликс». Ни у одного российского артиста нет такого и не будет, потому что никого не позовут... От того, что кто-то похвалил нашего артиста, этому артисту лучше не стало. Мы русские люди! Где Америка, где мы. У нас свое великое советское кино, сейчас снимаются иногда очень хорошие фильмы, при чем здесь Америка?»





«Это дерьмо! «Оскар» — это дерьмо! Дерьмо-приз, не имеющий отношения к большому, настоящему кино», — добавил актер. Певцов отметил, что когда-нибудь кинопремия «с помощью Трампа выправится», однако сейчас он призвал на нее не ориентироваться.