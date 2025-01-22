Фильмы с навязанным разнообразием и инклюзивностью перестанут снимать в США? Рассуждает BadComedian

Президент США Дональд Трамп 20 января отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), объявив ее дискриминационной. Российский кинообозреватель Евгений Баженов (BadComedian) считает, что эта инициатива повлияет на сериалы, кино и премию «Оскар». Фильмов-Франкенштейнов с навязанным разнообразием может стать меньше.





«Проектов, продвигающих какую-то повесточку, будет меньше. Повесточка сменится. Она не исчезнет, но ее направление сменится», — допускает BadComedian.





Американские киностудии уже начинают постепенно отказываться от инклюзивности.





«Как минимум мы сейчас уже наблюдаем, что многие студии крупнейшие, например, Amazon, намекают и говорят: «Мы отказываемся, мы сокращаем отделы по разнообразию, вот это вот все. Мы теперь уходим в обычные, традиционные, скажем так, политические движения», — приводит он пример.





Блогер подчеркивает, что не выступает против идей разнообразия, равенства и инклюзивности. Но политическая повестка в картинах иногда выглядела неестественно и мешала восприятию творчества, считает он.





«Дело в том, что они появлялись, что называется, насильно. Если бы это было обосновано сюжетом — вопросов вообще никаких! Так как это все назидалось и, как Франкенштейн, белой нитью пришивалось к основному сюжету, это выглядело ужасно. Главная проблема в этом», — пояснил кинообозреватель Daily Storm.





В 2020 году Американская киноакадемия ввела новые требования к претендентам на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Они касаются расы, гендера и инклюзивности.





Требования по разнообразию и инклюзивности ввели для актерского состава и сюжета фильма, съемочной группы, киностудии, а также дистрибуции фильма.





Например, только для категории «Актерский состав и сюжет фильма» нужно, чтобы по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана был актером азиатского, африканского или латиноамериканского происхождения.





Как минимум треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТ* и людьми с особенностями физического или ментального развития. А главная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения.









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