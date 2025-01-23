«Я все-таки надеюсь, что он прекратит эту бойню»: Владимир Винокур и Лолита вспомнили о своих встречах с Трампом

«Это было в 2013 году, — рассказывает Владимир Натанович Daily Storm. — Трамп тогда еще не был президентом, да и особо не думал об этом. Он был хозяином этого конкурса, соучредителем с американской стороны. Мероприятие проходило в концертном зале Crocus City Hall имени Муслима Магомаева, где я был по приглашению Араза Искендеровича и Эмина Агаларовых».

Как вспоминает мэтр, Трамп был в хорошем настроении, поэтому все время улыбался и излучал позитив.

«Мы с ним общались, я рассказывал ему анекдоты... Их ему переводили — и он безумно смеялся. А потом сказал: «Хочу сфотографироваться с этим клоуном!» Ну вот сфотографировался — и стал президентом. В первый раз... — шутит Винокур. — Но видно, этой фотографии хватило и на второй».

А вот можно ли сказать, что он простой и с ним можно строить диалог...

«Ну, то, что он общительный, — да. Хотя надо учитывать, что в то время он еще не был главой США, — размышляет артист. — Он был просто бизнесменом, богатым человеком. Президент — это особая категория, поэтому я не знаю. Но очень надеюсь, что он прекратит эту бойню и пойдет на контакт с Россией. Тем более он очень уважительно говорит о нашем президенте — Владимире Владимировиче Путине».

Общалась с Трампом и Лолита Милявская. Они познакомились в 2004-м, когда до его выдвижения на первый президентский срок оставалось еще больше 10 лет.

«Это была очень смешная история, — вспоминает певица в беседе с Daily Storm. — У меня, как и у многих российских артистов, был концерт в одном из казино Трампа. Это в Атлантик-Сити. Интеллигентный, воспитанный, в нем не было никакого эпатажа, а мы были очень благодарны за его гостеприимство».