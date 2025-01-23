«Я все-таки надеюсь, что он прекратит эту бойню»: Владимир Винокур и Лолита вспомнили о своих встречах с Трампом

Владимир Винокур и Лолита Милявская поделились своими воспоминаниями об общении с будущим 47-м президентом США Дональдом Трампом. Это уже его второй срок, а прежде чем стать политиком, он проявил себя как шоумен и предприниматель. Какой он в общении? Правда ли, что ценит юмор? И можно ли надеяться, что он выполнит обещание встретиться с Владимиром Путиным и положить конец конфликту с Украиной?
Копна волос, тонкий красный галстук и фирменный прищур. Дональд Трамп может по праву считаться одной из самых колоритных фигур в американской истории! За более чем полвека своей деятельности он сумел стать миллиардером, побыть банкротом и получить пост президента США.
«Зачем брать отпуск? — спрашивает Трамп. — Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы работаете не там, где нужно». И искренне верит, что плохие времена дают прекрасные возможности.
Народный артист РСФСР Владимир Винокур бережно хранит одну фотографию. На снимке — он и Трамп на проходившем в Москве конкурсе «Мисс Вселенная», куда юмориста пригласили в качестве ведущего.
«Это было в 2013 году, — рассказывает Владимир Натанович Daily Storm. — Трамп тогда еще не был президентом, да и особо не думал об этом. Он был хозяином этого конкурса, соучредителем с американской стороны. Мероприятие проходило в концертном зале Crocus City Hall имени Муслима Магомаева, где я был по приглашению Араза Искендеровича и Эмина Агаларовых».
Как вспоминает мэтр, Трамп был в хорошем настроении, поэтому все время улыбался и излучал позитив.
«Мы с ним общались, я рассказывал ему анекдоты... Их ему переводили — и он безумно смеялся. А потом сказал: «Хочу сфотографироваться с этим клоуном!» Ну вот сфотографировался — и стал президентом. В первый раз... — шутит Винокур. — Но видно, этой фотографии хватило и на второй».
А вот можно ли сказать, что он простой и с ним можно строить диалог...
«Ну, то, что он общительный, — да. Хотя надо учитывать, что в то время он еще не был главой США, — размышляет артист. — Он был просто бизнесменом, богатым человеком. Президент — это особая категория, поэтому я не знаю. Но очень надеюсь, что он прекратит эту бойню и пойдет на контакт с Россией. Тем более он очень уважительно говорит о нашем президенте — Владимире Владимировиче Путине».
Общалась с Трампом и Лолита Милявская. Они познакомились в 2004-м, когда до его выдвижения на первый президентский срок оставалось еще больше 10 лет.
«Это была очень смешная история, — вспоминает певица в беседе с Daily Storm. — У меня, как и у многих российских артистов, был концерт в одном из казино Трампа. Это в Атлантик-Сити. Интеллигентный, воспитанный, в нем не было никакого эпатажа, а мы были очень благодарны за его гостеприимство».
По словам Милявской, будущий президент США лично встречал каждого артиста и первым делом пытался накормить.
«Это был такой завтрак-фуршет... абсолютно невинный! — отмечает исполнительница. — А Трамп говорил: «Здравствуйте, я очень рад вас видеть!» И делал это вне зависимости, кто вы и из какой страны».
«Но честно скажу, после концерта я так заигралась в автоматы, — смеется Лолита, — что даже не сфотографировалась. Меня от них было не оттащить. И все, что я помню после, — это как Трамп запихивал меня в лимузин, чтобы мы успели на свой рейс.
Я единственный человек, который игровые автоматы любил больше фото! Поэтому снимка не осталось».
Между тем прогноз пока неутешителен. Трамп уже сделал заявление — и это ультиматум.
«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным, — написал он. — Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней. Учитывая все вышесказанное, я собираюсь оказать России и президенту Путину очень большую услугу. Разберитесь сейчас же и прекратите этот нелепый конфликт! Дальше будет только хуже».
Обращение опубликовано 22 января в социальной сети Truth Social и содержит угрозы ввести санкции.
Но ничто не ново, говорят в Кремле. Трамп любит эти методы. Хотя Россия по-прежнему готова к диалогу и ждет сигналов. Главное, чтобы этот диалог был равноправный.