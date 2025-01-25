​​«Сначала они звездочки, а потом идут на «Оскар»: театральный педагог Владимир Бейлис рассказал, что Юра Борисов был одним из лучших студентов курса

Народный артист России, художественный руководитель курса ВТУ имени М.С. Щепкина Владимир Бейлис поздравил своего ученика Юру Борисова с номинацией на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». По словам мастера, он прекрасно помнит этого студента, и для него огромная гордость, что он был их выпускником.





Юра Борисов родился и вырос в Реутове, а в 16 лет поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где его педагогами стали Владимир Бейлис и Виталий Иванов.





Именно там, вспоминал артист, его научили «черному хлебу разбора». Когда ты пытаешься понять, почему твой герой сделал так, а не иначе, ищешь логику.





Может, поэтому он может вжиться в любую роль и поймать любую интонацию, будь то Алик-афганец, лидер ОПГ или Александр Сергеевич Пушкин, а его игра такая искренняя и глубокая.





«Помню ли я Юру? Ну конечно, помню! — говорит Daily Storm Владимир Бейлис. — Замечательный был студент, с очень интересным характером и каким-то особым взглядом на происходящее на сцене. Он сразу выделялся из всех ребят и был одним из самых ярких.