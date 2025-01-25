​​«Сначала они звездочки, а потом идут на «Оскар»: театральный педагог Владимир Бейлис рассказал, что Юра Борисов был одним из лучших студентов курса

Народный артист России, художественный руководитель курса ВТУ имени М.С. Щепкина Владимир Бейлис поздравил своего ученика Юру Борисова с номинацией на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». По словам мастера, он прекрасно помнит этого студента, и для него огромная гордость, что он был их выпускником.
Юра Борисов родился и вырос в Реутове, а в 16 лет поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где его педагогами стали Владимир Бейлис и Виталий Иванов.
Именно там, вспоминал артист, его научили «черному хлебу разбора». Когда ты пытаешься понять, почему твой герой сделал так, а не иначе, ищешь логику.
Может, поэтому он может вжиться в любую роль и поймать любую интонацию, будь то Алик-афганец, лидер ОПГ или Александр Сергеевич Пушкин, а его игра такая искренняя и глубокая.
«Помню ли я Юру? Ну конечно, помню! — говорит Daily Storm Владимир Бейлис. — Замечательный был студент, с очень интересным характером и каким-то особым взглядом на происходящее на сцене. Он сразу выделялся из всех ребят и был одним из самых ярких.
А как он сыграл Аметистова в дипломном спектакле «Зойкина квартира»! Это было что-то потрясающее».
«Кстати, женился на своей однокурснице (Анне Шевчук. — Примеч. Daily Storm), — добавляет Владимир Михайлович. — Очень хорошая артистка».
Со слов мастера, с Юрой работала и один из самых сильных педагогов курса — Римма Солнцева, которая преподавала мастерство актера и воспитала около 300 учеников, многие из которых стали заслуженными или народными. К сожалению, ее уже нет на свете, но ей было бы приятно узнать, что ее студент достиг таких высот.
Плюс — упорство и труд. Все четыре года ребята приходят в училище к девяти утра, а уходят поздним вечером. Это и сделало из Юры настоящего артиста. Шутка ли — выдвигаться на такую премию!
«А что пожелать? Чтобы он ее получил! — говорит мастер. — Потому что это большой международный конкурс, и мы не знаем, как все пройдет. Но если это случится, это будет большая радость и для всего училища, и для нашего курса».
«У меня было много хороших студентов. Елена Лядова, Тимофей Трибунцев — они выпустились в 2002-м, — вспоминает Бейлис. — Выпускник 2013 года Юра Борисов. Поэтому можно сказать, что Щепкинское училище готовит замечательные кадры! Каждый набор дарит будущих звезд. Сначала они звездочки, а потом — смотрите! — уже идут на «Оскар». Надеюсь, я потом поздравлю его лично. Давайте будем ждать этой награды вместе!»
Юре Борисову всего 32 года. Он стал первым россиянином, которого номинировали на «Оскар». За эту статуэтку с ним поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец)», Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).
Номинирована и сама лента. Она представлена в пяти категориях: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).
«Эмоций много, — поделился Юра в эфире телешоу Good Morning America. — Мне звонят и пишут, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую. Я был в машине со своей семьей. Это было очень смешно: моя номинация была первой, мое имя было названо первым, и моя жена начала кричать и плакать. После этого я ничего не слышал, потому что она кричала».
Актер уже поздравил свою коллегу Майки Мэдисон и очень удивился, что претендентов на «Оскар» объявляют, когда в Москве вечер, а в Лос-Анджелесе — пять утра.