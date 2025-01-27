Директор группы «Тату» объяснил появление песни «Сигма-бой» тем, что просто «у кого-то была денежка»

Продюсер Леонид Дзюник оценил шансы исполнительниц песни «Сигма-бой» Betsy и Марии Янковской стать второй группой «Тату». Ведь они, как и его подопечные, попали на сцену еще школьницами, но уже завоевали мир. Только хиты «Тату» были со смыслом, говорит Дзюник, а этот — чтобы потанцевать.





Общественники из «Сорока сороков» обратились в Генпрокуратуру с требованием изменить федеральный закон об информации и прекратить сексуализацию детей.





Активисты уверены, что детские конкурсы красоты, детский пилонный спорт и успех Betsy и Маши — звенья одной цепи.





Да что там сексуализация, когда депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль усмотрела в нем политическую пропаганду! Вредный, говорит, хит. Это не просто песня, а инструмент внедрения «патриархальных и пророссийских взглядов».





Между тем продюсер Леонид Дзюник утверждает, что это не более чем просто милый трек.





«Какая тут политика! — восклицает он в беседе Daily Storm. — Ведь как рождаются такие вещи? У кого-то есть денежка. Кто-то написал песню. Решили сделать эту песню вот в таком виде — чтобы ее исполнили две маленькие девочки. Нарядили их поярче — в цветные шубки, в ботиночки такие. И на коленке сняли клип.





А то, что эта песня покорила мир... Так русские исполнители всегда были и продолжают быть популярны! Взять того же Эдуарда Хиля — мистера Трололо — с его песенкой без слов, Катю Лель с хитом «Мой мармеладный» или Надежду Кадышеву. Она сейчас вообще в фаворе!»





Чего не стоит делать, говорит продюсер, так это сравнивать девчат с «Тату».





«У группы «Тату» хоть были песни понятные, — говорит Дзюник. — А это просто танцевальная история. «Сигма, сигма-бой, сигма-бой...» Тут нет даже смысловой нагрузки!»