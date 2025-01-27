Директор группы «Тату» объяснил появление песни «Сигма-бой» тем, что просто «у кого-то была денежка»

Продюсер Леонид Дзюник оценил шансы исполнительниц песни «Сигма-бой» Betsy и Марии Янковской стать второй группой «Тату». Ведь они, как и его подопечные, попали на сцену еще школьницами, но уже завоевали мир. Только хиты «Тату» были со смыслом, говорит Дзюник, а этот — чтобы потанцевать.
Общественники из «Сорока сороков» обратились в Генпрокуратуру с требованием изменить федеральный закон об информации и прекратить сексуализацию детей.
Активисты уверены, что детские конкурсы красоты, детский пилонный спорт и успех Betsy и Маши — звенья одной цепи.
Да что там сексуализация, когда депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль усмотрела в нем политическую пропаганду! Вредный, говорит, хит. Это не просто песня, а инструмент внедрения «патриархальных и пророссийских взглядов».
Между тем продюсер Леонид Дзюник утверждает, что это не более чем просто милый трек.
«Какая тут политика! — восклицает он в беседе Daily Storm. — Ведь как рождаются такие вещи? У кого-то есть денежка. Кто-то написал песню. Решили сделать эту песню вот в таком виде — чтобы ее исполнили две маленькие девочки. Нарядили их поярче — в цветные шубки, в ботиночки такие. И на коленке сняли клип.
А то, что эта песня покорила мир... Так русские исполнители всегда были и продолжают быть популярны! Взять того же Эдуарда Хиля — мистера Трололо — с его песенкой без слов, Катю Лель с хитом «Мой мармеладный» или Надежду Кадышеву. Она сейчас вообще в фаворе!»
Чего не стоит делать, говорит продюсер, так это сравнивать девчат с «Тату».
«У группы «Тату» хоть были песни понятные, — говорит Дзюник. — А это просто танцевальная история. «Сигма, сигма-бой, сигма-бой...» Тут нет даже смысловой нагрузки!»
«Да, там тоже школьницы в коротких юбочках, — отмечает продюсер. — Яркие, прикольные. Мне кажется, у них даже ботиночки почти такие же, как были у моих девчонок! Но повторить «Тату» невозможно. Они всегда будут будоражить сознание мыслями и воспоминаниями!»
Напомним, что Betsy (Светлане Чертищевой) всего 11 лет, а Марии — 12. Песня вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard, где опередила даже Кэти Перри.
Сам трек очень короткий, с непонятным текстом, но взрывным припевом. По сюжету лирическая героиня обращается к некоему сигма-бою, которому заявляет, что он будет добиваться ее целый год. Но при этом почему-то обещает ему «Скиттлс» и Сникерс».
(Betsy, Betsy, Betsy) Betsy Джаред, Бэйб — котлета, Betsy — лето, как жара (Иу!)
Так что милый мальчик будет прыгать и сгорать (Ага!)
Упакуйся в мою Bentley, полезай в мой Beauty Box (Давай!)
Ты мой сигма-бой, но я желаю твоих слез (Понял?)
При этом термином Σ (сигма) обычно называют парней, которые живут так, как им хочется, и не зависят от чужого мнения, а этот тип уже давно стал мемом.
Примерами сигм считают персонажа книги «Американский психопат» Патрика Бейтмана и главного героя криминальной драмы «Острые козырьки» Томаса Шелби.