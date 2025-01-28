«Выбрать русского, потому что пришел Трамп»: а что если «Оскар» Юры Борисова — часть политического замысла?

Российские публицисты Юрий Светов и Виктор Мизин рассказали, как так получилось, что, критикуя Запад, мы так восторгаемся Юрой Борисовым и переживаем, дадут ли ему «Оскар». Премия-то американская. А у нас СВО. И наши парни гибнут от западных снарядов. Или здесь что-то другое, и успех Борисова — это часть замысла?
23 января. Юра Борисов вместе с семьей комментирует свою номинацию. Все улыбаются, все счастливы...
Но! Почему это происходит в эфире Good Morning America, а не на Первом канале или на «России 1», а сам Юра дает интервью так, словно он из Штатов? Откуда вопрос: а он вообще где? И прав ли Карен Шахназаров, предполагая, что актер идет на «Оскар» как американский?
Тем временем дипломат и публицист, автор статей по вопросам международных отношений Виктор Мизин считает, что на артисте просто делают деньги.
«Нет, мы не критикуем Запад, потому что для тех же японцев или китайцев Россия тоже его часть, — говорит он. — Это если с юмором… А если серьезно, у нас лишь временное противостояние, и понятно, почему. Потому что появился фактор Украины. Но как человек, который разбирается в кинематографе, я считаю, что «Анора» просто распиарена. Если, когда я был мальчиком, мы бегали смотреть красивое французское и итальянское кино, судьбу фильма решал сам зритель, то сейчас все решает реклама, интернет и все эти вбросы».
Хорошее кино есть и сейчас, говорит наш собеседник, но его не замечают.
«А здесь реальная кампания по выдвижению на премию! — поясняет Мизин. — Я человек незлой, но, глядя на Борисова, я не вижу ничего особенного. Ему хорошо играть пацанов. Хотя и играет он неважно. Он просто попал в лапы западной кинопропаганды, и я не удивлюсь, что «Анора» и правда что-то получит».
«Конечно, приятно, что наш мальчик засветился на таком уровне, — добавляет Виктор Игоревич. — Но как сравнить его со старыми актерами? Евгений Лебедев, Сергей Филиппов... Вот они играли!
Хорошо хоть не уехал. Ну понятно же, как действуют законы кинобизнеса. Если ты один раз где-то появился, тебя могут пригласить еще».
Иного мнения писатель Юрий Светов.
«Конечно, я не разделяю всех этих восторгов. Ах, номинация! Ах, «Оскар»! — делится он. — Но что плохого, что российского актера выдвинули на такую премию? Это же говорит, что русская культура существует в самых разных проявлениях — и это не только балет или классическая музыка. У нас есть и другие люди, которые умеют делать что-то необычное.
Там же какие подают трактовки? Что все мало-мальски интересные люди уже давно уехали. Что они осуждают Путина и покинули страну. Но это же не так, и то, что Юре Борисову могут вручить «Оскар», — это просто замечательно. Да бога ради!»
Чего тут нет — это политики.
«Была такая шутка, за кого там дают голос, — вспоминает публицист. — Желательно, чтобы это был темнокожий. С проблемами. И чтобы он принадлежал к меньшинствам — это есть! Но в целом они ориентируются на творческую составляющую. Да, они поглядывают на то, что происходит. Но выбрать русского, потому что пришел Трамп и это восстановит отношения с Россией, — это как-то примитивно.
Кстати, здесь будет интересный тест. А как поведет себя жюри? Ведь они могут проголосовать против, потому что Юра русский, а могут найти в себе мужество и сказать «да».
Единственное, что непонятно, говорит писатель, — это имя.
«Наверное, я человек более старшего возраста, — смеется Светов. — Но почему взрослый мужчина предпочитает, чтоб его звали просто Юрой? Я знаю, что так делают на Западе. Не раз видел, как меня из Юрия вдруг превращали в Джорджа».