«Выбрать русского, потому что пришел Трамп»: а что если «Оскар» Юры Борисова — часть политического замысла?

Российские публицисты Юрий Светов и Виктор Мизин рассказали, как так получилось, что, критикуя Запад, мы так восторгаемся Юрой Борисовым и переживаем, дадут ли ему «Оскар». Премия-то американская. А у нас СВО. И наши парни гибнут от западных снарядов. Или здесь что-то другое, и успех Борисова — это часть замысла?





23 января. Юра Борисов вместе с семьей комментирует свою номинацию. Все улыбаются, все счастливы...





Но! Почему это происходит в эфире Good Morning America, а не на Первом канале или на «России 1», а сам Юра дает интервью так, словно он из Штатов? Откуда вопрос: а он вообще где? И прав ли Карен Шахназаров, предполагая, что актер идет на «Оскар» как американский?





Тем временем дипломат и публицист, автор статей по вопросам международных отношений Виктор Мизин считает, что на артисте просто делают деньги.





«Нет, мы не критикуем Запад, потому что для тех же японцев или китайцев Россия тоже его часть, — говорит он. — Это если с юмором… А если серьезно, у нас лишь временное противостояние, и понятно, почему. Потому что появился фактор Украины. Но как человек, который разбирается в кинематографе, я считаю, что «Анора» просто распиарена. Если, когда я был мальчиком, мы бегали смотреть красивое французское и итальянское кино, судьбу фильма решал сам зритель, то сейчас все решает реклама, интернет и все эти вбросы».





Хорошее кино есть и сейчас, говорит наш собеседник, но его не замечают.





«А здесь реальная кампания по выдвижению на премию! — поясняет Мизин. — Я человек незлой, но, глядя на Борисова, я не вижу ничего особенного. Ему хорошо играть пацанов. Хотя и играет он неважно. Он просто попал в лапы западной кинопропаганды, и я не удивлюсь, что «Анора» и правда что-то получит».