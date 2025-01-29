Автор законопроекта о запрете рекламы магических услуг рассказал, стоит ли закрыть и программу «Битва экстрасенсов»

Автор законопроекта о запрете рекламы услуг гадалок, депутат Госдумы Андрей Свинцов ответил на вопрос, значит ли это, что нужно запретить и программу «Битва экстрасенсов» — ведь там это процветает буйным цветом. А заодно рассказал, что делать с людьми, у которых и правда дар. Только таких единицы, говорит он. Все остальное — мошенничество.
— Андрей Николаевич, вы подняли очень интересную тему о запрете на рекламу услуг магов, тарологов и прочих представителей эзотерического мира. А что тогда делать с телевидением — той же программой «Битва экстрасенсов?..
— Безусловно, такие программы, как «Битва экстрасенсов» и ряд других, где описывают различные приемы эзотерических подходов к лечению или открывают будущее и делают какие-то прогнозы — все эти передачи надо маркировать соответствующей надписью. Что данная информация носит развлекательный характер и не может являться научным обоснованием того или иного действия! То есть поступать по аналогии с сигаретами и алкоголем.
Я как раз работаю над этим предложением и думаю, что в этом году оно уже будет внесено. Любой информационный контент — ну, например, научно-познавательный, где эксперт что-то обсуждает или рассказывает — нужно будет помечать.
Что касается рекламных материалов о предложении услуг тарологов, нумерологов и всех остальных, то такой контент я предложил бы запретить как полностью деструктивный.
— А вы знаете, мы пообщались с экстрасенсами — и они сказали так: «У нас у половины граждан в роду были «бабки». Запретить можно. А из сердца никакой закон «нас не вычеркнет! Просто все станут «психологами». Как вам такое утверждение?
— Что все эти тарологи и эзотерики будут продолжать свою деятельность? Да, это так, но еще раз подчеркну: главная задача — сбить этот массовый психоз наших граждан. Это во-первых!
А во-вторых, «сбить» вот эту систему, когда все эти вещи становятся бизнесом. Люди просто покупают в магазине книжку по таро, быстро ее читают, а дальше дают объявление в социальных сетях или где-то еще и завлекают других граждан. Обманывая и рассказывая, что в таро есть какая-то научная подоплека. Причем у каждого своя методика обмана.
— Но что, если у человека и правда дар?
— Таких людей единицы; не более 100 человек на всю страну. А одних тарологов десятки тысяч! Но если у человека дар, то это тоже можно регламентировать. Например, в Башкирии или Бурятии уже выдают лицензии на целительство. Это делает соответствующее министерство.
Кстати, на днях мой коллега, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Федот Тумусов предложил создать единый реестр народных целителей, и я это только за.
По такому принципу и надо идти! Все мошенничество — жестко запрещать и ограничивать, а народных целителей, которые действительно обладают знаниями и лечат руками, — лицензировать и внимательно смотреть, чтобы они и правда помогали. И чтобы это не было во вред. Но это задача государства!