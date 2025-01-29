Автор законопроекта о запрете рекламы магических услуг рассказал, стоит ли закрыть и программу «Битва экстрасенсов»

Я как раз работаю над этим предложением и думаю, что в этом году оно уже будет внесено. Любой информационный контент — ну, например, научно-познавательный, где эксперт что-то обсуждает или рассказывает — нужно будет помечать.

Что касается рекламных материалов о предложении услуг тарологов, нумерологов и всех остальных, то такой контент я предложил бы запретить как полностью деструктивный.





— А вы знаете, мы пообщались с экстрасенсами — и они сказали так: «У нас у половины граждан в роду были «бабки». Запретить можно. А из сердца никакой закон «нас не вычеркнет! Просто все станут «психологами». Как вам такое утверждение?

— Что все эти тарологи и эзотерики будут продолжать свою деятельность? Да, это так, но еще раз подчеркну: главная задача — сбить этот массовый психоз наших граждан. Это во-первых!

А во-вторых, «сбить» вот эту систему, когда все эти вещи становятся бизнесом. Люди просто покупают в магазине книжку по таро, быстро ее читают, а дальше дают объявление в социальных сетях или где-то еще и завлекают других граждан. Обманывая и рассказывая, что в таро есть какая-то научная подоплека. Причем у каждого своя методика обмана.