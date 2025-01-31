«Трамп ничем особо не запомнился»: вдова Гайдая вспомнила, как политик просил роль в фильме «На Дерибасовской хорошая погода...»

Нина Гребешкова, вдова Леонида Гайдая, рассказала, что будущий президент США Дональд Трамп буквально разгневал ее мужа просьбой о роли в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». По словам Гребешковой, режиссер не нашел даже крошечной роли для политика, который бесплатно помогал съемочной группе в 1992 году, предоставив свое казино.





Вдова Гайдая отметила, что в 1992 году сопровождала мужа в Штатах на съемках этой комедии. «Действительно, помню, одна из сцен была в казино. Конечно, история с Трампом правда. Но какую роль муж мог дать Дональду? Леонид сказал тогда про Трампа: «Зачем мне какой-то продюсер, когда у меня есть хорошие актеры?» На этом тема была закрыта. Расстроился ли Трамп после отказа? Не знаю. Трамп мне ничем особо не запомнился», — призналась Гребешкова.





Аркадий Инин, один из авторов сценария «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», уточнил в беседе с Daily Storm, что с Трампом вели переговоры администраторы. Уже через них информация доходила непосредственно до Гайдая, сказал собеседник. Но советский классик, только услышав про просьбу американца, был категоричен в своем ответе, отметил Инин.





«Я на этих переговорах не присутствовал и Трампа вживую не видел. Но знаю, что реакция Гайдая была отрицательной. Он говорил в таком ключе, что у меня, мол, своих артистов полно. Конечно, никто тогда и предположить не мог, что Трамп будет спустя годы президентом США... А какие-то детали о тогдашнем Трампе вспомнить сложно. Прошло ведь более 30 лет...» — заключил Инин.





Ранее актер Дмитрий Харатьян в программе «Доброе утро» рассказал, что одну из сцен этой российско-американской комедии снимали в казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити. Заведение принадлежало Трампу, и он разрешил бесплатно использовать локацию, но взамен сам захотел получить эпизодическую роль в фильме. В итоге Гайдай не пошел навстречу ушлому американцу, но отблагодарил Трампа за содействие в съемках в финальных титрах комедии.





Политик не раз появлялся в картинах. При этом его экранное время ограничивалось несколькими секундами. Самое знаменитое камео Трампа — комедия «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».