«Сигма-бой»: провокация, плагиат или гениальный хит? Композитор Михаил Чертищев — о феномене своего трека

Вышедший всего несколько месяцев назад молодежный трек «Сигма-бой» стремительно завоевал популярность в TikTok и других соцсетях. Однако его влияние вышло далеко за пределы интернета — песня стала объектом обсуждений на самых неожиданных уровнях: от Европарламента до РПЦ.





Композицию успели обвинить в пропаганде российских идей, затем — в недопустимых подтекстах, а позже и в плагиате. Однако сам автор, композитор Михаил Чертищев, уверен: вокруг хита раздувают скандал лишь из зависти, его творение еще не раз удивит публику.





Но главный вопрос остается открытым: это действительно новое слово в музыке или лишь переосмысленная пародия на культовый дуэт «Тату»?





— Ожидали ли вы такой популярности трека «Сигма-бой»?





— Я ожидал, что это будет на федеральном уровне, но не того, что в современных наших реалиях и геополитических трудностях мы сможем пробиться и на весь мир. Конечно, я был приятно удивлен нашим успехам!





— Как вы думаете, чем песня так зацепила людей?





— Я думаю, нельзя сказать точно, что зацепило. Не один фактор, а совокупность многих моментов, которые я прорабатывал, — это первое. А второе — чудо, что мне в голову пришла такая мелодия вместе с контекстом, который я придумал. Успех оправдывает еще тот момент, что любая красивая песня — чудо. То есть это не на рациональном уровне.





— Как относитесь к наездам на трек в Европарламенте о пропаганде российских идей? К словам, что в нем можно усмотреть намек на педофилию, и что это просто плагиат, по мнению Виталия Лазарева?





— К наездам на трек отношусь спокойно, ведь это только его приятная популяризация. Плагиата там нет. Если есть желание — можно обратиться в суд, и вы поймете, что там нет плагиата. Я думаю, что здесь человек (Виталий Лазарев. — Примеч. Daily Storm) пытается построить свой пиар на чужом успехе. А то, что касается сексуализации образов, то этого тоже здесь не было: ни с точки зрения одежды, ни с точки зрения движений. Очень странно, что православная организация вообще обращает внимание на такие вещи. Любой нормальный взрослый не станет говорить о таком.





— А что скажете о сравнениях с группой «Тату»? Сегодня особенно наши депутаты это подчеркивают.





— С Тату можно сравнить только с точки зрения международного успеха — история, в которой фигурируют две девчонки. А все остальное совершенно другое: стилистика, жанр, концепция. Даже возраст. В «Тату» они были старше.





— Будете ли удивлять публику еще? Чем? Чего нам ждать?





— Да, конечно, будем удивлять еще! В скором времени. Прежде всего, стоит ждать новый сольный трек, который будет называться «Королева драмы». Он выйдет буквально в течение двух недель. Также у нас сейчас предстоит первый сольный тур. И первый город будет Ярославль, 9 февраля, а потом и Москва, 15 февраля. К тому же, я думаю, мы достаточно сильно удивим всех клипом на песню «Сигма-бой».





Напомним, что диджей Виталий Лазарев заявил, что Михаил Чертищев использовал аранжировку из его трека 2010 года, слегка изменив ее. Немецкий политик из Европарламента Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит «Сигма-бой», заявив, что он пропагандирует российские идеи. А православное движение «Сорок сороков» обратилось в Госдуму с просьбой проверить клип на песню «Сигма-бой» на пропаганду педофилии и ранней сексуализации детей.