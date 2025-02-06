Брошюрки по тысяче и много-много женщин: в Москве представили этнооперу «Князь Владимир» с Шаманом и Расторгуевым

В Государственном Кремлевском дворце прошла премьера этнооперы «Князь Владимир», которая удивительным образом окунала в историю Руси и в то же время удерживала в повестке дня. По сюжету князь тот еще гулена и верит в идолов. Но это временно. Придет день, и он поймет, что счастье не в пирах, а Бог — один, и его зовут Христос.
5 февраля, Кутафья башня. До премьеры еще два часа, а тут уже толпа. Благо мы пришли заранее! Остальным пришлось мерзнуть, потому что людей пускали партиями.
Попав в фойе, первым делом изучаем обстановку и идем к витринам с сувенирами. Но женщины, которые пришли к ним первыми, уже отскакивают как ошпаренные.
«Брошюрка тысяча рублей?» — возмущается одна из них, глядя на красивый, но тонюсенький буклет с надписью «Князь Владимир».
«А можно посмотреть?» — вежливо спрашиваем у продавцов.
«Смотреть можно — фотографировать нельзя!»
Идем знакомиться с публикой, которую пока представляет преимущественно слабый пол.
«Я не только пришла — я специально приехала из Тамбова, — с чувством рассказывает нам одна из зрительниц, — и заранее купила билет, чтобы попасть на это необыкновенное мероприятие! Во-первых, Игорь Матвиенко — это личность и талантливый человек. И плюс ко всему он взял на роль главного героя всеми любимого и необыкновенного Шамана. Это наша история, это наша российская культура, поэтому, я думаю, будет грандиозно!»
Мужчин много меньше.
«Почему я здесь? Потому что я хочу посмотреть первое национальное российское шоу, — говорит один из молодых людей. — Потому что такие есть в любой стране. В Таиланде это «Сиам Нирамит», в Турции это «Троя». Но сегодня мы, скорее всего, увидим и наше».
«А вы так красиво и необычно одеты. Готовились?» — спрашиваем мы.
«В смысле необычно? — искренне удивляется парень. — Это ГУМ, ЦУМ и сочувствующие магазины».
Что удивляет — мало людей с цветами.
«Для кого они? — улыбается девушка, поднимая корзинку с красными и белыми розами. — Александр Снегирев, эти цветы для тебя! Мне сказали, он играет викинга».
А вот маленькая девочка в свитшоте с надписью «Я русский» принесла их именно Шаману. Она здесь вместе с мамой.
«Дорогой Ярослав, — говорит школьница, — я хочу вручить тебе эти цветы! Я твоя поклонница!»
И трогательно спрашивает: «А вы покажете это Ярику? Он это увидит?»
Но перенесемся в зал. На сцене — боевая ладья, которая плывет к городу под мотив песни «Конь». Голос узнаваем, ее поет Николай Расторгуев, а язык — нет. «Древнеславянский? Готский? Норвежский?» — гадают зрители.
Сюжет оперы основан на «Повести временных лет» и других древних книгах и разворачивается в X веке, а само действие начинается в варяжских землях. Князь Владимир выдвигается в поход, чтобы сразиться со своим братом Ярополком.
Князь далеко не праведник, язычник и любитель женщин. Но его друг, сподвижник Федор, убеждает его прийти к Христу. Владимира играет Шаман, его жену Рогнеду — певица Соя, бога Одина — Игорь Матвиенко, а Федора — народный артист Николай Расторгуев.
«Вот — ветер. Видят ли его твои глаза? — спрашивает герой лидера «Любэ». — Ты слеп, потому не видишь».
И объясняет: чтобы жить, нужен путь, а чтобы быть счастливым, хватит и одной любимой.
В какой-то момент на экране возникает карта с Киевом, и люди переглядываются. А нет ли тут каких-нибудь намеков? Но когда название появляется еще, становится понятно, что это в том числе и про сегодня.
Что понравилось? Сцена, где Владимир появляется с Рогнедой. Кругом клубы дыма, они в ладье... Ну просто красота! И — мужественность Федора. Ему веришь.
Что не очень?
Опера — сложная, и через нее надо продираться, а некоторые вещи угадывать по титрам. Поэтому перед походом в Кремль вспомните историю. А пока мнения разделились.
«Как премьера? Оглушает… И музыка вот эта, и действие на сцене. Немножко хаотично, — делится одна из женщин. — Поэтому трудно осознать. Я дома почитаю, вспомню про Рогнеду и князя Владимира — у меня есть книга. Зритель должен быть подготовлен, а так просто можно не понять».
«Кто понравился? Я думаю, все, — размышляет другая. — И Расторгуев, который меня просто поразил! И Дронов. Я даже не ожидала».
«О чем эта опера? — задумывается она. — О нашей вере! Как мы к ней пришли… О нашей истории!»
Благороден и посыл. В четверг, 6 февраля, композитору Игорю Матвиенко исполнилось 65 лет. Но он сказал: не надо подарков, лучше перечислите эти средства на восстановление и сохранение объектов культурного наследия Курской области.
Напомним, что эту же идею поддержал и врио губернатора Александр Хинштейн, а в планах — организовать еще и большой благотворительный концерт!