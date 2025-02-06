Брошюрки по тысяче и много-много женщин: в Москве представили этнооперу «Князь Владимир» с Шаманом и Расторгуевым

В Государственном Кремлевском дворце прошла премьера этнооперы «Князь Владимир», которая удивительным образом окунала в историю Руси и в то же время удерживала в повестке дня. По сюжету князь тот еще гулена и верит в идолов. Но это временно. Придет день, и он поймет, что счастье не в пирах, а Бог — один, и его зовут Христос.





5 февраля, Кутафья башня. До премьеры еще два часа, а тут уже толпа. Благо мы пришли заранее! Остальным пришлось мерзнуть, потому что людей пускали партиями.





Попав в фойе, первым делом изучаем обстановку и идем к витринам с сувенирами. Но женщины, которые пришли к ним первыми, уже отскакивают как ошпаренные.





«Брошюрка тысяча рублей?» — возмущается одна из них, глядя на красивый, но тонюсенький буклет с надписью «Князь Владимир».