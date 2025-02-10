Главный военный раввин России выступил против концерта Канье Уэста в стране

На прошлой неделе скандальный музыкант опубликовал серию антисемитских постов в соцсети Илона Маска X. Сейчас посты Канье Уэста удалены, а Маск отписался от него.





В 2024 году в СМИ широко обсуждалась тема приезда Уэста с концертом в Россию. Но сейчас многие российские общественные организации относятся негативно к антисемитским заявлениями Уэста и против его выступления в Москве, сказал главный военный раввин России Аарон Гуревич.





«Много общественных организаций российских к этому [выступлению Уэста в РФ] относятся негативно. А чем он может нас порадовать здесь, в России? Своим эпатажем, включающим какую-то антисемитскую символику и прочее?» — заявил Daily Storm Гуревич.





По его словам, Америка — свободная страна, в которой можно симпатизировать кому угодно. Но неясно, почему местные правоохранители не реагируют на заявления рэпера на тему нацизма, продолжил раввин.





«За такие симпатии, к примеру, в Германии, положено уголовное преследование. А что там [в США] происходит точно, как реагируют правоохранители на его высказывания — это я не могу сказать. Тут надо к ним обращаться за разъяснением, почему они не реагируют», — считает он.





Рэпер — ярый фанат и сторонник нового президента США Дональда Трампа. Но с такими друзьями, как Канье Уэст, Трампу не нужны враги, считает Гуревич. Раввин отметил, что в США проживают более 300 миллионов граждан из разных слоев общества, поэтому неудивительно, что среди них могут оказаться в том числе сторонники Трампа, которые любят эпатаж и позволяют себе антисемитские высказывания.





Сам президент США поддерживает еврейскую общину, обратил внимание Аарон Гуревич: «Отношение Трампа и к религиозной общине, и к еврейской общине в Америке никогда не было секретом. Он достаточно внимательно относился к проблемам еврейской общины Америки, да и, собственно, проблемам Израиля. И его зять еврей».





Продюсер Яна Рудковская отказалась давать комментарии на тему гастролей музыканта в России. В мае прошлого года она допускала, что Канье Уэст может выступить в Москве.





В пресс-службе «Газпром-Арены» тоже не стали комментировать возможность выступления рэпера. В ноябре 2024 года представители стадиона неоднозначно отреагировали на слухи о приезде музыканта — его выступление не подтвердили, но и не опровергли.