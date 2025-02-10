Главный военный раввин России выступил против концерта Канье Уэста в стране

Американскому рэперу Канье Уэсту будет сложно устроить концерт в России после размещения футболки со свастикой в своем интернет-магазине, а также серии антисемитских постов. Против его визита выступил главный военный раввин РФ Аарон Гуревич. А площадки и организаторы решили не комментировать возможность выступления рэпера.
Американский рэпер Канье Уэст разместил 30-секундный рекламный ролик на одном из самых значимых спортивных мероприятий в США — Суперкубке, финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Штатов. По информации СМИ, на эту рекламу музыкант потратил семь миллионов долларов.
В ролике была ссылка на сайт бренда одежды рэпера — компании Yeezy. Сейчас на главной странице ресурса опубликована фотография футболки со свастикой.
На прошлой неделе скандальный музыкант опубликовал серию антисемитских постов в соцсети Илона Маска X. Сейчас посты Канье Уэста удалены, а Маск отписался от него.
В 2024 году в СМИ широко обсуждалась тема приезда Уэста с концертом в Россию. Но сейчас многие российские общественные организации относятся негативно к антисемитским заявлениями Уэста и против его выступления в Москве, сказал главный военный раввин России Аарон Гуревич.
«Много общественных организаций российских к этому [выступлению Уэста в РФ] относятся негативно. А чем он может нас порадовать здесь, в России? Своим эпатажем, включающим какую-то антисемитскую символику и прочее?» — заявил Daily Storm Гуревич.
По его словам, Америка — свободная страна, в которой можно симпатизировать кому угодно. Но неясно, почему местные правоохранители не реагируют на заявления рэпера на тему нацизма, продолжил раввин.
«За такие симпатии, к примеру, в Германии, положено уголовное преследование. А что там [в США] происходит точно, как реагируют правоохранители на его высказывания — это я не могу сказать. Тут надо к ним обращаться за разъяснением, почему они не реагируют», — считает он.
Рэпер — ярый фанат и сторонник нового президента США Дональда Трампа. Но с такими друзьями, как Канье Уэст, Трампу не нужны враги, считает Гуревич. Раввин отметил, что в США проживают более 300 миллионов граждан из разных слоев общества, поэтому неудивительно, что среди них могут оказаться в том числе сторонники Трампа, которые любят эпатаж и позволяют себе антисемитские высказывания.
Сам президент США поддерживает еврейскую общину, обратил внимание Аарон Гуревич: «Отношение Трампа и к религиозной общине, и к еврейской общине в Америке никогда не было секретом. Он достаточно внимательно относился к проблемам еврейской общины Америки, да и, собственно, проблемам Израиля. И его зять еврей».
Продюсер Яна Рудковская отказалась давать комментарии на тему гастролей музыканта в России. В мае прошлого года она допускала, что Канье Уэст может выступить в Москве.
В пресс-службе «Газпром-Арены» тоже не стали комментировать возможность выступления рэпера. В ноябре 2024 года представители стадиона неоднозначно отреагировали на слухи о приезде музыканта — его выступление не подтвердили, но и не опровергли.