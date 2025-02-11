«Кругом война, а он стоит и кормит кошек»: житель Курской области рассказал, как нашел пропавшего брата. Его убил британский наемник

Житель Курской области Юрий Бикмухамедов рассказал, чем закончились поиски его пропавшего брата Игоря. По предположению мужчины, его могли взять в плен и увезти в Суджу. Но правда оказалась еще горше. Пенсионера расстрелял британский наемник. Тело уже предано земле, опознать его получилось только по часам.





76-летний Игорь жил в селе Плехово, которое находится в 2,5 километра от российско-украинской границы и в 11 километрах от Суджи. Когда началась оккупация, Юрий попросил его собрать документы и выехал за ним из города Тим. Но попасть в село не получилось.





По словам мужчины, в населенный пункт уже вошли французские и грузинские наемники, а воздух сотрясал нарастающий гул и грохот гаубиц. К тому же прямо перед Плехово он встретил семерых российских срочников и помог им выйти к селу Уланок. Не сделай он этого, ребятам грозила смерть.





«То есть я сказал: «Игорь, я приду!» — переживает Юрий. — Но опоздал, и брат остался в оккупации».