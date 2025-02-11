«Кругом война, а он стоит и кормит кошек»: житель Курской области рассказал, как нашел пропавшего брата. Его убил британский наемник

Житель Курской области Юрий Бикмухамедов рассказал, чем закончились поиски его пропавшего брата Игоря. По предположению мужчины, его могли взять в плен и увезти в Суджу. Но правда оказалась еще горше. Пенсионера расстрелял британский наемник. Тело уже предано земле, опознать его получилось только по часам.
76-летний Игорь жил в селе Плехово, которое находится в 2,5 километра от российско-украинской границы и в 11 километрах от Суджи. Когда началась оккупация, Юрий попросил его собрать документы и выехал за ним из города Тим. Но попасть в село не получилось.
По словам мужчины, в населенный пункт уже вошли французские и грузинские наемники, а воздух сотрясал нарастающий гул и грохот гаубиц. К тому же прямо перед Плехово он встретил семерых российских срочников и помог им выйти к селу Уланок. Не сделай он этого, ребятам грозила смерть.
«То есть я сказал: «Игорь, я приду!» — переживает Юрий. — Но опоздал, и брат остался в оккупации».
По сведениям очевидцев, Бикмухамедов-младший, как и многие другие, прятался в подвале, а на улицу выходил лишь за водой и для того, чтобы покормить чужих животных. Однако был убит натовцем.
«Нет, это не предположение, это факт, — рассказывает Юрий. — 7 декабря мой брат вышел, чтобы дать еды котам и кошкам, и остановился переговорить с соседями. И вдруг к ним подошел наемник и открыл огонь. Там было двое мужчин и две женщины, все четверо погибли. Стрелявший был британцем. Об этом я потом узнал от следователя. Дело уже передано во 2-й окружной военный суд, по которому меня признали потерпевшим».
«Если среди украинцев встречались и лояльные... — вспоминает мужчина. — А мне рассказывали, как они приносили мирным табак или предупреждали, чтобы они не вылезали из подвалов, потому что пришел приказ всех убивать. То эти были просто озверевшие!»
Со слов Юрия, похороны уже прошли. Его брат покоится на Южном кладбище Курска, а с вывозом тела ему помог врио губернатора области Александр Хинштейн.
«Я пришел к нему на встречу и попросил посодействовать. На что он сказал: «Хорошо, я постараюсь. Дайте адрес», — продолжает наш собеседник. — И уже 26 числа тела убитых вывезли в станицу Белая. Я приехал, забрал пять мешков с останками и перевез их в морг. Это в Курске, на Садовой...
Четыре тела опознали сразу, а про пятое спрашивают: «Ваш?» Но что я мог ответить? Лица не было. Оно было съедено мышами и воронами. Руки тоже съедены. На брате было три мокрых свитера. Как мне объяснили, вероятнее всего, он хотел согреться и надевал все, что находил. Спрашивают: «Может, опознаете по родинкам?»
Мы режем эти свитера, чтобы найти какие-то приметы, а там сплошные раны. Одна пуля была под сердцем. Другая — над. А третья попала в лицо».
Понять, что это Игорь, получилось лишь на следующий день, когда судмедэксперт вынес наручные часы: «А они его?»
«Его! Нам их папа привез еще в 1976 году! Одни подарил мне, другие брату. Мои-то уже потерялись, а он носил».
Чтобы похоронить Игоря, пришлось влезать в долги. На погребение дали всего 8370 рублей. Еще 11 тысяч — «подарили», горько шутит Юрий.
«Пришлось искать, занимать. Пенсия-то маленькая. 20 уже отдал, еще 25 должен. Но как-нибудь выкручусь, буду жить еще скромнее».
«А какая у вас пенсия?» — спрашиваем мы, и ответ шокирует:
«15 300. Не знаю, может, в Курской области и больше, но до приграничья я жил в Латвии, поэтому она такая маленькая».
Между тем наемник уже задержан. Убив Игоря и его соседей, он отправил на тот свет еще 12 мирных жителей, но был взят, когда в село вошли российские военные. Британец прятался в подвале, переодевшись в куртку, которую украл у одного из стариков.
«Что я скажу, когда взгляну ему в глаза? — тихо переспрашивает Юрий. — А вы знаете, я думал… Но, наверное, ничего. Хотя, когда его посадят, я бы пришел к смотрящему и попросил, чтобы ему там сделали наколку. И чтобы она была во все лицо. Чтоб его никто не полюбил! Чтобы его геном был стерт».
Чем он сейчас живет? Надеждой.
Надеждой, что кончатся боевые действия. Что через год он заберет останки брата и перевезет их в Плехово, чтобы похоронить рядом с мамой. Что новый врио губернатора поможет людям обрести свой дом и вернуться к прежней жизни.
«Я наблюдал за ним и до, — говорит Бикмухамедов. — И мне кажется, у него получится. Он молодой, честный, объективный и делает ставку на таких же. А не на тех, кто грел карман или бездействовал».
К слову, редакции известно еще об одном случае, когда Александр Хинштейн помог людям, которые потеряли своего близкого, преодолеть все препоны и достойно с ним проститься — и хотелось бы, чтобы такое небезразличие и человечность были у всех руководителей.
«Взять то же Плехово, — вспоминает Юрий. — Так много «почему». Почему никто не дал команду организовать автобусы и собрать людей по селам? Ведь время было. Враги зашли туда 9-го. Почему им говорили «Не паникуйте, все будет хорошо»?
Старики ведь остались. Беззащитные старики! Им жить-то два понедельника — почему их не уберегли?!
Сосед рассказывал... Село под оккупацией, а Игорь стоит и кормит кошек и собак. И за ним — целый строй животных! Я как представлю — у меня слезы».