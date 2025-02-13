«У кого бакенбарды — тот и Пушкин»: потомки поэта рассказали, пойдут ли они смотреть фильм с Юрой Борисовым в его роли

Потомки солнца русской поэзии рассказали, пойдут ли они смотреть фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Картина выйдет в прокат в День всех влюбленных, а главного героя играет актер Юрий Борисов. Веселый, кудрявый — он не похож на своих обычных персонажей, да еще и читает рэп!
1814 год. Юный гений куролесит в Императорском Царскосельском лицее, дерзит преподавателям, лезет на рожон и выступает перед самим Державиным, который ему даже подпевает.
Нет, мы это не придумываем! Это все как в фильме. Потом будет еще хлеще. Поэт будет приговаривать «Ай, ай, горячо, божественный глагол», запрыгивать на стол, чтобы прочесть всем оду «Вольность», и играть в теннис с Николаем I.
Пушкин улыбается, дамы сходят с ума. Милое такое раздолбайство. Пушкинистам и историкам не ходить, их это возмутит. А остальным может и понравиться.
Хотел бы посмотреть фильм и праправнук поэта Александр Пушкин, который носит такое же имя и живет в Бельгии, куда его бабушка с дедушкой бежали от революции.
Александр Александрович занимается благотворительностью, состоит в Союзе русских дворян в Европе и продвигает русскую культуру.
«Новый фильм? Я с удовольствием бы посмотрел, — говорит мужчина. — Это есть на DVD? А какой сюжет? Мне никто не звонил и ни о чем не спрашивал. Я даже не в курсе дела. Я видел фильм «Пушкин. Последняя дуэль» Натальи Бондарчук. И вот с ней мы общались».
«Юра Борисов? — спрашивает родственник. — К сожалению, я его не знаю. У нас сейчас мало связей с русской культурой. Но я помню, как играл Безруков, и надеюсь, это будет так же ярко».
Звоним художнику Николаю Данилевскому!
Николай — представитель последней волны ленинградского андеграунда, основоположник Петербургской школы фантастического реализма, внучатый племянник Гоголя и потомок Пушкина в шестом поколении.
Смотрел ли он мюзикл про поэта? Нет, говорит живописец, но собирался, потому что смотрит все, что про него снимают. А пока видел лишь анонс и не питает никаких иллюзий.
«Ну слушайте, Пушкина изобразить легко, потому что он определяется по бакенбардам и цилиндру, — шутит Николай. — У кого бакенбарды — тот и Пушкин! А образ Александра Сергеевича — он вообще условный и имеет мало общего с реальностью. Хотя сама роль непростая, и как с ней справится Борисов...»
По словам художника, про поэта сняты десятки работ, но ни одна из них не трогает.
«Это все время авторский взгляд на реально существовавшего персонажа, — объясняет он. — И это всегда очень приблизительно и всегда — с точки зрения существующей парадигмы. Какой есть запрос у общества — таким его и изображают. Например, в старых фильмах он негритенок, хотя в детстве был блондином. Вот такой была советская позиция. Но это тоже интересно: Пушкин давно стал политической фигурой».
«А то, что там звучит рэп, — ну и что, пускай себе звучит! — смеется мастер. — Если это талантливо. Другое дело, что у Пушкина иная поэзия, с мелодической структурой. Поэтому я не представляю, как все это сделано. Вот Маяковский хорошо ложится, а Александр Сергеевич?»
К слову, про сам слог. Он там явно непушкинский. Хотя часть строчек и бралась в оригинале. Это скорее смесь из разных текстов, а потому режет слух и лишь мешает восприятию.
«Я пытался представить: а если бы Пушкин жил в наше время? — размышляет в интервью «Фильм Про» режиссер картины Феликс Умаров. — В современном мире довольно сложно найти действительно громких поэтов, их единицы. Безусловно, и в тот момент ими были единицы. Но сейчас услышать чей-то внятный голос, который передается из уст в уста, довольно проблематично. Я понял, что роль поэтов того времени заняли музыканты, которые в довольно простой форме, благодаря биту или музыке, накладывая свои стихи, могут звучать для аудитории со всех смартфонов. И что это хорошая отсылка и параллель, которая помогает зрителю ощутить, кем являлся Пушкин того времени для его окружения».