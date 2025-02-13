«У кого бакенбарды — тот и Пушкин»: потомки поэта рассказали, пойдут ли они смотреть фильм с Юрой Борисовым в его роли

Потомки солнца русской поэзии рассказали, пойдут ли они смотреть фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Картина выйдет в прокат в День всех влюбленных, а главного героя играет актер Юрий Борисов. Веселый, кудрявый — он не похож на своих обычных персонажей, да еще и читает рэп!





1814 год. Юный гений куролесит в Императорском Царскосельском лицее, дерзит преподавателям, лезет на рожон и выступает перед самим Державиным, который ему даже подпевает.





Нет, мы это не придумываем! Это все как в фильме. Потом будет еще хлеще. Поэт будет приговаривать «Ай, ай, горячо, божественный глагол», запрыгивать на стол, чтобы прочесть всем оду «Вольность», и играть в теннис с Николаем I.





Пушкин улыбается, дамы сходят с ума. Милое такое раздолбайство. Пушкинистам и историкам не ходить, их это возмутит. А остальным может и понравиться.





Хотел бы посмотреть фильм и праправнук поэта Александр Пушкин, который носит такое же имя и живет в Бельгии, куда его бабушка с дедушкой бежали от революции.





Александр Александрович занимается благотворительностью, состоит в Союзе русских дворян в Европе и продвигает русскую культуру.





«Новый фильм? Я с удовольствием бы посмотрел, — говорит мужчина. — Это есть на DVD? А какой сюжет? Мне никто не звонил и ни о чем не спрашивал. Я даже не в курсе дела. Я видел фильм «Пушкин. Последняя дуэль» Натальи Бондарчук. И вот с ней мы общались».