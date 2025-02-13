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«У кого бакенбарды — тот и Пушкин»: потомки поэта рассказали, пойдут ли они смотреть фильм с Юрой Борисовым в его роли
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Для погружения в образ артист даже снял квартиру на Мойке Коллаж: Daily Storm
Культура

«У кого бакенбарды — тот и Пушкин»: потомки поэта рассказали, пойдут ли они смотреть фильм с Юрой Борисовым в его роли

Для погружения в образ артист даже снял квартиру на Мойке

Коллаж: Daily Storm

Потомки солнца русской поэзии рассказали, пойдут ли они смотреть фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Картина выйдет в прокат в День всех влюбленных, а главного героя играет актер Юрий Борисов. Веселый, кудрявый — он не похож на своих обычных персонажей, да еще и читает рэп!


1814 год. Юный гений куролесит в Императорском Царскосельском лицее, дерзит преподавателям, лезет на рожон и выступает перед самим Державиным, который ему даже подпевает.


Нет, мы это не придумываем! Это все как в фильме. Потом будет еще хлеще. Поэт будет приговаривать «Ай, ай, горячо, божественный глагол», запрыгивать на стол, чтобы прочесть всем оду «Вольность», и играть в теннис с Николаем I.


Пушкин улыбается, дамы сходят с ума. Милое такое раздолбайство. Пушкинистам и историкам не ходить, их это возмутит. А остальным может и понравиться.


Хотел бы посмотреть фильм и праправнук поэта Александр Пушкин, который носит такое же имя и живет в Бельгии, куда его бабушка с дедушкой бежали от революции.


Александр Александрович занимается благотворительностью, состоит в Союзе русских дворян в Европе и продвигает русскую культуру.


«Новый фильм? Я с удовольствием бы посмотрел, — говорит мужчина. — Это есть на DVD? А какой сюжет? Мне никто не звонил и ни о чем не спрашивал. Я даже не в курсе дела. Я видел фильм «Пушкин. Последняя дуэль» Натальи Бондарчук. И вот с ней мы общались».

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Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья
Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

«Юра Борисов? — спрашивает родственник. — К сожалению, я его не знаю. У нас сейчас мало связей с русской культурой. Но я помню, как играл Безруков, и надеюсь, это будет так же ярко».


Звоним художнику Николаю Данилевскому!


Николай — представитель последней волны ленинградского андеграунда, основоположник Петербургской школы фантастического реализма, внучатый племянник Гоголя и потомок Пушкина в шестом поколении.


Смотрел ли он мюзикл про поэта? Нет, говорит живописец, но собирался, потому что смотрит все, что про него снимают. А пока видел лишь анонс и не питает никаких иллюзий.


«Ну слушайте, Пушкина изобразить легко, потому что он определяется по бакенбардам и цилиндру, — шутит Николай. — У кого бакенбарды — тот и Пушкин! А образ Александра Сергеевича — он вообще условный и имеет мало общего с реальностью. Хотя сама роль непростая, и как с ней справится Борисов...»


По словам художника, про поэта сняты десятки работ, но ни одна из них не трогает.


«Это все время авторский взгляд на реально существовавшего персонажа, — объясняет он. — И это всегда очень приблизительно и всегда — с точки зрения существующей парадигмы. Какой есть запрос у общества — таким его и изображают. Например, в старых фильмах он негритенок, хотя в детстве был блондином. Вот такой была советская позиция. Но это тоже интересно: Пушкин давно стал политической фигурой».

Юра Борисов на премьере фильма «Пророк
Юра Борисов на премьере фильма «Пророк Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

 «А то, что там звучит рэп, — ну и что, пускай себе звучит! — смеется мастер. — Если это талантливо. Другое дело, что у Пушкина иная поэзия, с мелодической структурой. Поэтому я не представляю, как все это сделано. Вот Маяковский хорошо ложится, а Александр Сергеевич?»


К слову, про сам слог. Он там явно непушкинский. Хотя часть строчек и бралась в оригинале. Это скорее смесь из разных текстов, а потому режет слух и лишь мешает восприятию.


«Я пытался представить: а если бы Пушкин жил в наше время? — размышляет в интервью «Фильм Про» режиссер картины Феликс Умаров. — В современном мире довольно сложно найти действительно громких поэтов, их единицы. Безусловно, и в тот момент ими были единицы. Но сейчас услышать чей-то внятный голос, который передается из уст в уста, довольно проблематично. Я понял, что роль поэтов того времени заняли музыканты, которые в довольно простой форме, благодаря биту или музыке, накладывая свои стихи, могут звучать для аудитории со всех смартфонов. И что это хорошая отсылка и параллель, которая помогает зрителю ощутить, кем являлся Пушкин того времени для его окружения».

#рэп #юрий борисов #александр пушкин #пророк. история александра пушкина #николай данилевский #феликс умаров #потомки пушкина
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