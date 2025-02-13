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«И советую не раскладывать карты таро, не поможет»: писатели и артисты рассказали, верят ли они в близость мира после телефонного разговора между Путиным и Трампом
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Политики уже договорились о личной встрече Коллаж: Daily Storm
Культура

«И советую не раскладывать карты таро, не поможет»: писатели и артисты рассказали, верят ли они в близость мира после телефонного разговора между Путиным и Трампом

Политики уже договорились о личной встрече

Коллаж: Daily Storm

Российские звезды рассказали, разделяют ли они всеобщую эйфорию по поводу разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Беседа прошла 12 февраля и длилась полтора часа, за которые президенты решили начать мирные переговоры по Украине. Стоит ли радоваться? Или еще очень рано?


Юрий Антонов, певец, народный артист РФ:

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Юрий Антонов
Юрий Антонов Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

— Да, эйфория — она чувствуется. Но разговор — это просто разговор, а нужно, чтобы было принято какое-то решение. То есть это все очень предварительно.

 

Но то, что он состоялся, — это уже хорошо! Будем ждать продолжения, и начало радует. Собственно говоря, все сейчас зависит только от двух великих людей... 


Это от них зависит, будет ли мир!


Лолита, певица, ведущая:

Лолита
Лолита Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

— Я, наверное, тоже разделяю эту эйфорию, но, мягко говоря, мой жизненный опыт говорит, что не все так просто. Опыт и уроки истории.


Конечно, нам хотелось бы, чтобы все случилось словно по мановению волшебной палочки. Чтобы мы проснулись — а переговоры уже в действии, и весь мир живет с чувством безопасности. Но когда в игре большие политики... Ну как мы можем предсказать их шаги или узнать о их договоренностях? Нас в них посвящать не будут. И советую никому не раскладывать карты таро! Они не помогут.


Прохор Шаляпин, певец, телеведущий:

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

— Я безумно рад, что нашему мудрому и стойкому лидеру Владимиру Владимировичу удалось отстоять многополярность мира и интересы нашей страны. Я уверен, что Трамп испытывает уважение, и они обязательно договорятся.


Я думаю, что мир между Россией и Украиной уже не за горами и наши братские народы станут единым целым, невзирая на интересы западных элит, которым был выгоден наш раскол. Которые его провоцировали и разжигали.


Верим в лучшее и верим в Россию и ее героев, которые доблестно и достойно сражались за интересы нашей Родины!


Любовь Успенская, певица:

Любовь Успенская
Любовь Успенская Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

— Я не то что счастлива... Это лучший день после трех лет переживаний! Я безумно счастлива!


Я пришла вчера после работы, включила телевизор, чтоб посмотреть «Большую игру», услышала, что разговор состоялся, и очень надеюсь, очень верю и никогда не сомневалась, что это будет начало мира. Что он обязательно наступит.


Я это знаю — и дай бог, чтобы этот день пришел как можно быстрее!


Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

— Разумеется, лучше, когда люди разговаривают, чем когда люди враждуют. И понятно, что состоявшийся разговор — долгий разговор с Трампом! — он, конечно, положителен, поскольку американская сторона начала слушать и прислушиваться. Ну хочется на это надеяться!


С другой стороны, я бы не слишком расслаблялся, потому что так уж повелось, что мы с США геополитические соперники, и очень многие вопросы выглядят диаметрально противоположно.


Разумеется, Трамп будет отстаивать в первую очередь свои интересы. И если нам удастся добиться того, что все наши опасения, все наши жизненно важные цели и смыслы будут приняты во внимание — что ж, это прекрасно! Это даст возможность завершения войны и дальнейшего сотрудничества.


Только, помимо США, там есть и украинская сторона, которая уже проявила себя абсолютно несамостоятельным и недоговороспособным партнером... Я уже не говорю о тех многочисленных зверствах, свидетелями которых мы стали и на территории ДНР и ЛНР, и на территории Курской области! И вопрос, а будут ли наказаны те, кто это совершал, — он остается открытым.


Американская сторона, скорее всего, будет предлагать оставить его в стороне. А это значит, что рядом с нами находятся сотни и, возможно, миллионы потенциально враждебных людей, которые могут совершать диверсии. Чему мы уже были свидетелями.


Так что все очень сложно! Разговор с Трампом — это дело позитивное, это нельзя не приветствовать. Но теперь главное — как мы договоримся и что будет происходить с остатками Украины, которые сохранят видимость государственности.


Полноценной государственности у Украины нет — она работает на своих западных хозяев!

#владимир путин #лолита #любовь успенская #дональд трамп #прохор шаляпин #сергей лукьяненко #сво #юрий антонов
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