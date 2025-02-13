Российские звезды рассказали, разделяют ли они всеобщую эйфорию по поводу разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Беседа прошла 12 февраля и длилась полтора часа, за которые президенты решили начать мирные переговоры по Украине. Стоит ли радоваться? Или еще очень рано?
Юрий Антонов, певец, народный артист РФ:
— Да, эйфория — она чувствуется. Но разговор — это просто разговор, а нужно, чтобы было принято какое-то решение. То есть это все очень предварительно.
Но то, что он состоялся, — это уже хорошо! Будем ждать продолжения, и начало радует. Собственно говоря, все сейчас зависит только от двух великих людей...
Это от них зависит, будет ли мир!
Лолита, певица, ведущая:
— Я, наверное, тоже разделяю эту эйфорию, но, мягко говоря, мой жизненный опыт говорит, что не все так просто. Опыт и уроки истории.
Конечно, нам хотелось бы, чтобы все случилось словно по мановению волшебной палочки. Чтобы мы проснулись — а переговоры уже в действии, и весь мир живет с чувством безопасности. Но когда в игре большие политики... Ну как мы можем предсказать их шаги или узнать о их договоренностях? Нас в них посвящать не будут. И советую никому не раскладывать карты таро! Они не помогут.
Прохор Шаляпин, певец, телеведущий:
— Я безумно рад, что нашему мудрому и стойкому лидеру Владимиру Владимировичу удалось отстоять многополярность мира и интересы нашей страны. Я уверен, что Трамп испытывает уважение, и они обязательно договорятся.
Я думаю, что мир между Россией и Украиной уже не за горами и наши братские народы станут единым целым, невзирая на интересы западных элит, которым был выгоден наш раскол. Которые его провоцировали и разжигали.
Верим в лучшее и верим в Россию и ее героев, которые доблестно и достойно сражались за интересы нашей Родины!
Любовь Успенская, певица:
— Я не то что счастлива... Это лучший день после трех лет переживаний! Я безумно счастлива!
Я пришла вчера после работы, включила телевизор, чтоб посмотреть «Большую игру», услышала, что разговор состоялся, и очень надеюсь, очень верю и никогда не сомневалась, что это будет начало мира. Что он обязательно наступит.
Я это знаю — и дай бог, чтобы этот день пришел как можно быстрее!
Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:
— Разумеется, лучше, когда люди разговаривают, чем когда люди враждуют. И понятно, что состоявшийся разговор — долгий разговор с Трампом! — он, конечно, положителен, поскольку американская сторона начала слушать и прислушиваться. Ну хочется на это надеяться!
С другой стороны, я бы не слишком расслаблялся, потому что так уж повелось, что мы с США геополитические соперники, и очень многие вопросы выглядят диаметрально противоположно.
Разумеется, Трамп будет отстаивать в первую очередь свои интересы. И если нам удастся добиться того, что все наши опасения, все наши жизненно важные цели и смыслы будут приняты во внимание — что ж, это прекрасно! Это даст возможность завершения войны и дальнейшего сотрудничества.
Только, помимо США, там есть и украинская сторона, которая уже проявила себя абсолютно несамостоятельным и недоговороспособным партнером... Я уже не говорю о тех многочисленных зверствах, свидетелями которых мы стали и на территории ДНР и ЛНР, и на территории Курской области! И вопрос, а будут ли наказаны те, кто это совершал, — он остается открытым.
Американская сторона, скорее всего, будет предлагать оставить его в стороне. А это значит, что рядом с нами находятся сотни и, возможно, миллионы потенциально враждебных людей, которые могут совершать диверсии. Чему мы уже были свидетелями.
Так что все очень сложно! Разговор с Трампом — это дело позитивное, это нельзя не приветствовать. Но теперь главное — как мы договоримся и что будет происходить с остатками Украины, которые сохранят видимость государственности.
Полноценной государственности у Украины нет — она работает на своих западных хозяев!