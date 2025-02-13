«И советую не раскладывать карты таро, не поможет»: писатели и артисты рассказали, верят ли они в близость мира после телефонного разговора между Путиным и Трампом

— Да, эйфория — она чувствуется. Но разговор — это просто разговор, а нужно, чтобы было принято какое-то решение. То есть это все очень предварительно.

Но то, что он состоялся, — это уже хорошо! Будем ждать продолжения, и начало радует. Собственно говоря, все сейчас зависит только от двух великих людей...





Это от них зависит, будет ли мир!





Лолита, певица, ведущая: