Народный артист РСФСР Лев Лещенко подтвердил, что у него в том числе есть и курские корни. Его предки жили в селе Любимовка Большесолдатского района. Там работал его дед, Андрей Васильевич, и там же родился его отец Валериан. В августе 2024 года район оказался в опасности, поэтому местные власти объявили об эвакуации.





Мало кто знает, что знаменитый дуэт «Левчик и Вовчик» (Лев Лещенко и Владимир Винокур) связывает не только крепкая мужская дружба. Познакомившись в ГИТИСе, ребята выяснили, что у них еще и одна малая родина. Винокур родился в Курске, а Лещенко, хоть и по рождению москвич, никогда не забывал, откуда были его близкие.





«Да, они действительно из Любимовки! — говорит он Daily Storm. — И я желаю жителям Курской области поскорее вернуться к спокойной жизни. Здоровья, благополучия и мирного неба!»





Курская история семьи Льва Лещенко начинается с 1900 года, когда его дед переехал в село и устроился работать на местный сахарный завод, принадлежавший графу Сабашникову. Где дослужился до главного бухгалтера.





Там же родились и его дети. В 1903 году — дочь Мария, а в 1904-м — сын Валериан. Оба окончили курскую гимназию, после которой Мария занялась просветительской деятельностью, а ее брат пошел в совхоз.





Времена были тяжелые, послереволюционные. Выбора не было. Однако вскоре он тоже начал заниматься бухгалтерским делом и продолжил линию отца.