Народный артист РСФСР Лев Лещенко подтвердил, что у него в том числе есть и курские корни. Его предки жили в селе Любимовка Большесолдатского района. Там работал его дед, Андрей Васильевич, и там же родился его отец Валериан. В августе 2024 года район оказался в опасности, поэтому местные власти объявили об эвакуации.
Мало кто знает, что знаменитый дуэт «Левчик и Вовчик» (Лев Лещенко и Владимир Винокур) связывает не только крепкая мужская дружба. Познакомившись в ГИТИСе, ребята выяснили, что у них еще и одна малая родина. Винокур родился в Курске, а Лещенко, хоть и по рождению москвич, никогда не забывал, откуда были его близкие.
«Да, они действительно из Любимовки! — говорит он Daily Storm. — И я желаю жителям Курской области поскорее вернуться к спокойной жизни. Здоровья, благополучия и мирного неба!»
Курская история семьи Льва Лещенко начинается с 1900 года, когда его дед переехал в село и устроился работать на местный сахарный завод, принадлежавший графу Сабашникову. Где дослужился до главного бухгалтера.
Там же родились и его дети. В 1903 году — дочь Мария, а в 1904-м — сын Валериан. Оба окончили курскую гимназию, после которой Мария занялась просветительской деятельностью, а ее брат пошел в совхоз.
Времена были тяжелые, послереволюционные. Выбора не было. Однако вскоре он тоже начал заниматься бухгалтерским делом и продолжил линию отца.
«Трудно передать всю ту гамму чувств, которые я испытал, когда, будучи как-то на гастролях в Курске, решил навестить землю своих предков, — писал Лев Валерьянович в книге «Апология памяти». — Сразу вспомнилось все, о чем мне часто рассказывал дед, — и как он здесь пел в церковном хоре басом-баритоном, и, что уже кажется совсем невероятным, как при местном сахарном заводе был создан... струнный квартет, где дед играл на скрипке! Эта история меня потрясала уже с самого детства. Нужно представить себе культурный уровень тогдашнего дореволюционного захолустья, в 40 километрах от Курска, чтобы оценить по достоинству этот удивительный факт».
Любимовка находится на реке Реут, в 21 километре от поселка Большое Солдатское и в пяти километрах от автодороги 38К-004 (Дьяконово — Суджа — граница с Украиной).
Это очень красивое и живописное село, рассказывали местные. Здесь хотелось прожить всю жизнь, а снимки с мэтром хранились в каждом доме.
Вот Лев Валерьянович выступает в Любимовке вместе со своим другом Владимиром Винокуром. Вот — посещает сахарный завод, где служил его дед, или заглядывает в местную школу.
«Мы гордимся тем, что наша Любимовка... родная наша Любимовка! — это и частичка вашей судьбы!» — говорили артисту.
А вот Лещенко дает жителям района большой бесплатный концерт и исполняет для них песню «Родная земля». Люди подпевают и кричат «браво», женщины несут цветы. И над всем этим — мирное голубое небо...
Напомним, что Большесолдатский район не граничит с Украиной, но граничит с Суджанским районом, часть которого оказалась под контролем противника. Поэтому уже 13 августа 2024-го здесь объявили эвакуацию.
«Я, несмотря ни на что, с первого дня и до настоящего момента нахожусь в районе, — сообщал в своем Telegram-канале его глава Владимир Зайцев. — Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое… Пишите сюда, кто в чем нуждается: продукты, вода, эвакуация. Всем поможем».
А в январе стало известно, что командование ВСУ ставило солдатам задачу оккупировать и само Большое Солдатское. Но не удалось. Штурмовой группе было нанесено мощное огневое поражение.