«Если рассчитывать на пенсию — лучше сразу в морг»: Лолита рассказала, как покрывает убытки от отмененных концертов

Лолита Милявская рассказала, почему она не расстраивается, когда у нее отменяют очередной концерт. Это философия стоицизма и привычка тратить деньги лишь по делу. Напомним, что у певицы сорвались еще два выступления: одно в Ульяновске, другое в Волгограде. И оба — из-за вмешательства общественников.
Итак, в гастрольном графике артистки еще минус два города. Ответственность за первую отмену взяла «Русская община. Ульяновск». А из Волгограда пришла весточка. Директор площадки сам написал Лолите, чтобы, прежде чем приехать с выступлением, она просила на это разрешения от ФСБ, МВД и Минкульта.
Однако певица умудряется хранить спокойствие.
«Что удивляет — это невероятное количество новых для меня фондов, пишущих доносы, — говорит она Daily Storm. — Даже в Томске, в храме Александра Невского — и там организовали сбор подписей. Но больше всего запомнилась военно-патриотическая организация «Друзья Чебурашки». Я не шучу, есть такое название!»
«Правда, на моей семье это не отражается, — делится певица. — Я всю жизнь знала, что если рассчитывать на пенсию, — лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов. Музыканты со мной работают бесплатно, все пенсионеры и имеют накопления. Страдает зритель, который по договору оферты при возврате билетов теряет 10%! А я несу убытки за рекламу по городам и сдачу билетов и технических грузов».
Это «опыт, сын ошибок трудных», шутит исполнительница:
«И философия стоицизма! Очень помогает. Посмотрите на YouTube, там 10-минутные лекции, каждый день с них начинаю».
«Вы не поверите, но настроение прекрасное, потому что любимые зрители пишут огромное количество слов поддержки! — добавляет Лолита. — Спасибо им! И еще меня очень любит моя семья, а это дает силы и желание улыбаться не назло, а просто от удовольствия, наблюдая за разнообразием жизни! Царь Соломон все сказал уже в I веке до нашей эры: «И это пройдет!»
К слову, волгоградские поклонники артистки уже обратились к местному уполномоченному по правам человека.
«Лолита Милявская не внесена в реестр иноагентов, она не имела судимости ранее и не преследуется законом в настоящий момент за деяния, направленные против государственной власти, национальной безопасности, общественного порядка, — пишут люди. — Она — гражданка Российской Федерации и пользуется всеми правами, данными нам Конституцией, в том числе правом на защиту от дискриминации».
Хотя владельцы площадки думают, что все законно.
«Это массовое мероприятие, вы же все понимаете, — говорят они в интервью v1.ru. — Так что все логично, уведомление и все дела. Так же, как и в других городах».
Тем временем сама Лолита продолжает собирать данные о срывах для обращения в СК. Например, отмену в Кемерове объяснили ремонтом кабеля, а в Томске — неоплаченной арендой, хотя платеж был проведен. И сколько их, таких надуманных поводов.