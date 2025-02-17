«Если рассчитывать на пенсию — лучше сразу в морг»: Лолита рассказала, как покрывает убытки от отмененных концертов

Лолита Милявская рассказала, почему она не расстраивается, когда у нее отменяют очередной концерт. Это философия стоицизма и привычка тратить деньги лишь по делу. Напомним, что у певицы сорвались еще два выступления: одно в Ульяновске, другое в Волгограде. И оба — из-за вмешательства общественников.





Итак, в гастрольном графике артистки еще минус два города. Ответственность за первую отмену взяла «Русская община. Ульяновск». А из Волгограда пришла весточка. Директор площадки сам написал Лолите, чтобы, прежде чем приехать с выступлением, она просила на это разрешения от ФСБ, МВД и Минкульта.





Однако певица умудряется хранить спокойствие.





«Что удивляет — это невероятное количество новых для меня фондов, пишущих доносы, — говорит она Daily Storm. — Даже в Томске, в храме Александра Невского — и там организовали сбор подписей. Но больше всего запомнилась военно-патриотическая организация «Друзья Чебурашки». Я не шучу, есть такое название!»





«Правда, на моей семье это не отражается, — делится певица. — Я всю жизнь знала, что если рассчитывать на пенсию, — лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов. Музыканты со мной работают бесплатно, все пенсионеры и имеют накопления. Страдает зритель, который по договору оферты при возврате билетов теряет 10%! А я несу убытки за рекламу по городам и сдачу билетов и технических грузов».





Это «опыт, сын ошибок трудных», шутит исполнительница:





«И философия стоицизма! Очень помогает. Посмотрите на YouTube, там 10-минутные лекции, каждый день с них начинаю».