«Лицо Юры Борисова манит глубиной и колдовской неизвестностью» — так считают эксперты по физиогномике

Эксперты-физиогномисты рассказали, откуда в Юре Борисове такая странная способность завораживать. И вроде ничего особенного. Парень как парень. Но зрители тают, как мороженое на жаре. Какая магия скрывается за его ямочкой? О чем говорят словно вскинутые брови? И почему его сравнивают с Владимиром Машковым?

Юра Борисов прославился после появления на премии «Золотой глобус», где претендовал на звание лучшего актера за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора». Темный смокинг, белая рубашка, стальные серые глаза. Он не просто приковывал — он влюблял.

«Анора» великолепна, но Борисов еще лучше!» — писали в Сети. А обозреватели отмечали, что он способен передать внутренний конфликт героя, чуть повернув голову.

«Почему он нравится людям? — говорит физиогномист, специалист по визуальной психодиагностике Сергей Дюпин. — Первое, что бросается в глаза, это его широкая челюсть с выступающими косточками. Они дают понять, что он уверен в себе. Выходящий вперед подбородок, такой еще называют волевым — это про упертость и целеустремленность. Ямочка говорит об эмпатии. Он умеет сопереживать. А прокачанные желваки — о том, что при достижении цели прилагает намного больше усилий, чем все остальные».

«Брови с небольшим подъемом — это как раз говорит о его актерском таланте и о том, почему он интересен, — уточняет наш эксперт. — Есть в нем и определенная загадка. А загадка — потому что у него верхнее веко заходит на ресницы, как бы прикрывая глаз. Что свойственно закрытым людям, которые стараются держаться на дистанции».

Кстати, внешние уголки глаз чуть опущены относительно внутренних.

«То есть он проникнут романтикой, но реально смотрит на вещи, — отмечает собеседник. — Большой рот говорит про максимализм. Это значит, что он никогда не довольствуется малым. Заостренные уши — про музыкальность. Высокий и широкий лоб — про постоянное стремление совершенствоваться и развиваться».

«Но он одиночка, — размышляет Дюпин, — ему нужно время, чтоб побыть наедине с собой».





А можно ли его сравнить с Владимиром Машковым? Он тоже снимался в Голливуде. И тоже играл русских. Слово — физиогномисту, биосоциальному семиотику и психологу Александру Нурмину!