«Лицо Юры Борисова манит глубиной и колдовской неизвестностью» — так считают эксперты по физиогномике

Эксперты-физиогномисты рассказали, откуда в Юре Борисове такая странная способность завораживать. И вроде ничего особенного. Парень как парень. Но зрители тают, как мороженое на жаре. Какая магия скрывается за его ямочкой? О чем говорят словно вскинутые брови? И почему его сравнивают с Владимиром Машковым?
Юра Борисов прославился после появления на премии «Золотой глобус», где претендовал на звание лучшего актера за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора». Темный смокинг, белая рубашка, стальные серые глаза. Он не просто приковывал — он влюблял.
«Анора» великолепна, но Борисов еще лучше!» — писали в Сети. А обозреватели отмечали, что он способен передать внутренний конфликт героя, чуть повернув голову.
«Почему он нравится людям? — говорит физиогномист, специалист по визуальной психодиагностике Сергей Дюпин. — Первое, что бросается в глаза, это его широкая челюсть с выступающими косточками. Они дают понять, что он уверен в себе. Выходящий вперед подбородок, такой еще называют волевым — это про упертость и целеустремленность. Ямочка говорит об эмпатии. Он умеет сопереживать. А прокачанные желваки — о том, что при достижении цели прилагает намного больше усилий, чем все остальные».
«Брови с небольшим подъемом — это как раз говорит о его актерском таланте и о том, почему он интересен, — уточняет наш эксперт. — Есть в нем и определенная загадка. А загадка — потому что у него верхнее веко заходит на ресницы, как бы прикрывая глаз. Что свойственно закрытым людям, которые стараются держаться на дистанции».
Кстати, внешние уголки глаз чуть опущены относительно внутренних.
«То есть он проникнут романтикой, но реально смотрит на вещи, — отмечает собеседник. — Большой рот говорит про максимализм. Это значит, что он никогда не довольствуется малым. Заостренные уши — про музыкальность. Высокий и широкий лоб — про постоянное стремление совершенствоваться и развиваться».
«Но он одиночка, — размышляет Дюпин, — ему нужно время, чтоб побыть наедине с собой».
А можно ли его сравнить с Владимиром Машковым? Он тоже снимался в Голливуде. И тоже играл русских. Слово — физиогномисту, биосоциальному семиотику и психологу Александру Нурмину!
— Александр Аркадьевич, добрый день! Вы, наверное, знаете такого актера Юру Борисова, который номинирован на «Оскар». Вы могли бы объяснить, чем он всех берет? Чем он так завораживает?
— Реальные характеристики Юрия во многом совпадают с тем, каких героев ему приходится играть, причем они не поверхностные, даже не чисто физиогномические. Они завораживают своей энергетической целостностью и гармонией бескомпромиссного целеустремленного бойца. Посмотрите на его нижние углы челюсти, слегка вздернутые концы бровей, лоб человека мыслящего, независимого.
Он не только следует за режиссером — из глубин его бессознательного каждый раз выстраиваются характеристики, присущие его роду. Где-то — жесткость и мягкость, где-то — гибкость и агрессивность, где-то — качества командного игрока с любителем посидеть и поддержать теплую компанию, а где-то — мужская хватка и целеустремленность. То есть все, что необходимо, чтобы вжиться в роль и влюбить в себя зрителя!
При этом он далеко не бессребреник. Все, что зарабатывается, несется в дом, в семью. В характере подкупают чувство меры, обаяние. Чувство прекрасного.
— А как это считывается?
— Все это вписано в его черты. Соотношение трех частей лица — лоб, нос, челюсть. Четкая очерченность губ, некоторая мягкость и даже тонкость текстуры кожи....
Лицо излучает и теплоту, и решимость, манит глубиной и какой-то колдовской неизвестностью, каким-то столкновением с вечностью человеческого бытия. Его характер позволяет не играть, а лишь показывать присущие ему архетипы. Ему не надо притворяться, это все давно в него вросло и живет в нем как в гигантском родовом дереве каждого из нас. Кого бы он не играл!
— Некоторые зрители уже сравнивают этого артиста с Владимиром Машковым, который примерно в его возрасте уехал в США...
— Я бы больше сравнил Машкова с Сергеем Бодровым. Оба — проект-менеджеры, но с разным характером. Оба — понимающие, как собрать команду или проект, чтобы это составляло одно целое. Выдающий квадратный лоб, брови сильной, но разной текстуры — от металлических проволочек Машкова до мягких, хорошо слаженных бровей Бодрова без какого-либо давления и жесткости.
Машков — диктует, идет на хитрость и компромиссы. Его строгость — квадратный лоб, приспущенное верхнее веко. У обоих прослеживается системность мышления.
А вот в сравнении Машкова и Борисова наблюдается хорошее честолюбие. Это можно сказать даже по их скулам. У Борисова они доминирующие, у Машкова сглаженные. У обоих масса идей, некая разбросанность и неудовлетворенность в стремлении достичь большего через влиятельные связи, чтобы заглушить внутреннее одиночество.
— А если сравнивать с Антоном Ельчиным, который тоже делал там карьеру? Помните фильм «Звездный путь»?
— В характере Антона существовала некая однополярность! Он был неагрессивным, не взрывоопасным. Расстояние между его бровями говорит о широком кругозоре и невозможности остановиться на одном виде деятельности.
Правда, он чаще всего делал то, что ему предлагали. Об этом свидетельствует его подбородок.
Оба избирательны в общении. Никакого панибратства, хотя внутренне достаточно дружелюбны и открыты. Хотя Антон был более ранимым и не всегда уверенным. Более широкое верхнее веко говорит о склонности к аналитике. И в этом они действительно похожи!