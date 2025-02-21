Новости
Новости 18+
St
«В пятницу — шансон, в субботу — органная музыка»: писатель Михаил Орский оценил идею устроить в «Крестах» музей и концертную площадку
18+
Тюрьма имеет более чем вековую историю и является памятником архитектуры Коллаж: Daily Storm
Культура

«В пятницу — шансон, в субботу — органная музыка»: писатель Михаил Орский оценил идею устроить в «Крестах» музей и концертную площадку

Тюрьма имеет более чем вековую историю и является памятником архитектуры

Коллаж: Daily Storm

Автор романа «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский оценил идею использования питерского изолятора «Кресты» в качестве музейно-концертной площадки. По словам мужчины, появление такого места помогло бы возрождению шансона, а на дверях камер можно было бы писать, что здесь сидел такой-то. Это тоже наша история, считает он, и ее надо помнить.


Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн подтвердил, что намерен выкупить ранее действовавший СИЗО №1 «Кресты». Аукцион состоится уже в эту пятницу, а стартовая цена объекта — 1,1 миллиарда рублей.


Главная цель — создать здесь «Музей истории добра и зла», говорит предприниматель, а на месте зала для прогулок заключенных устроить фестивальную площадку.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Михаил Орский
Михаил Орский Фото из личного архива героя публикации

Вопрос, пойдут ли сюда люди. Ведь место далеко не радостное. Как отдыхать там, где приводили в исполнение приговоры?


«Конечно, идея правильная! — говорит Daily Storm писатель и конфликтолог Михаил Орский. — Потому что роль преступности огромна. К примеру, я по роду своей деятельности пытался изучать и преступный мир Германии, и преступный мир Бельгии — но даже сказать нечего! В отличие от нашего.


Возьмите любой век. Тот же XX. Это и участие отъявленных бандитов вроде Григория Котовского в революционных событиях и Гражданской войне, это штрафные батальоны во время Великой Отечественной и лагерные восстания в ГУЛАГе. Поэтому если на месте «Крестов» будет создан музей или концертная площадка, на мой взгляд, это будет очень здорово».


«Я тысячи раз говорил, что американцы на таких темах поднимают миллиарды! — восклицает он. — Начиная с кинематографа и заканчивая ежедневными экскурсиями по следам Аль Капоне. Все это работает и все это приносит деньги!»


Ну а артистам главное, чтобы платили, отмечает Михаил. Они выступают где угодно. Кстати, что если позвать певцов шансона?


«К сожалению, жанр умирает, — признает писатель. — Мой клуб «Нева» закрылся, он работал на Речном вокзале. «Медяник club» — закрылся... Остался только ресторан «Кобзаръ». А новых звезд не появляется. Их просто нет! И когда мы с моей Мариэль бываем на таких концертах, ее подружки пишут: «А ты где? В каком-то санатории?»

Владислав Медяник
Владислав Медяник Фото: Global Look Press / Анатолий Ломохов

Хотя чего зацикливаться...


«В пятницу можно играть шансон, в субботу — устраивать органные концерты, а в воскресенье — стриптиз. В кандалах и полосатых робах».


«А вы понимаете, сколько там экспонатов? — спрашивает Орский. — Я помню, делал «Неву», но денег было не особо. Так мы приволокли со стройки цепь, прибили к стене и подписали, что «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»! А потом принесли кирпичи и подписали: «Булыжник — оружие пролетариата». Мы обыгрывали все. Любую фишку!


Поэтому пусть дерзают. Поднять архивы знаменитых сидельцев, сказать, что в этой камере жил такой-то, а в той — такой-то. Добавить фотографии и краткий жизненный путь. Если переговоры с Трампом увенчаются успехом и к нам поедут иностранные туристы, я думаю, что это место будет пользоваться популярностью!»


Напомним, что петербургская одиночная тюрьма «Кресты» появилась в 1893 году и состояла из двух крестообразных корпусов. Отсюда и название.


В разные годы здесь находились поэт Николай Заболоцкий, маршал Константин Рокоссовский, актер Георгий Жженов, муж Анны Ахматовой Николай Гумилев и их сын Лев. Женщина часами стояла возле зданий, чтобы принести им передачку. Именно этим событиям и посвящена ее поэма «Реквием».

#санкт-петербург #михаил орский #русский шансон #сизо кресты #аль капоне
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...