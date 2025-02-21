«В пятницу — шансон, в субботу — органная музыка»: писатель Михаил Орский оценил идею устроить в «Крестах» музей и концертную площадку

Вопрос, пойдут ли сюда люди. Ведь место далеко не радостное. Как отдыхать там, где приводили в исполнение приговоры?





«Конечно, идея правильная! — говорит Daily Storm писатель и конфликтолог Михаил Орский. — Потому что роль преступности огромна. К примеру, я по роду своей деятельности пытался изучать и преступный мир Германии, и преступный мир Бельгии — но даже сказать нечего! В отличие от нашего.





Возьмите любой век. Тот же XX. Это и участие отъявленных бандитов вроде Григория Котовского в революционных событиях и Гражданской войне, это штрафные батальоны во время Великой Отечественной и лагерные восстания в ГУЛАГе. Поэтому если на месте «Крестов» будет создан музей или концертная площадка, на мой взгляд, это будет очень здорово».





«Я тысячи раз говорил, что американцы на таких темах поднимают миллиарды! — восклицает он. — Начиная с кинематографа и заканчивая ежедневными экскурсиями по следам Аль Капоне. Все это работает и все это приносит деньги!»





Ну а артистам главное, чтобы платили, отмечает Михаил. Они выступают где угодно. Кстати, что если позвать певцов шансона?





«К сожалению, жанр умирает, — признает писатель. — Мой клуб «Нева» закрылся, он работал на Речном вокзале. «Медяник club» — закрылся... Остался только ресторан «Кобзаръ». А новых звезд не появляется. Их просто нет! И когда мы с моей Мариэль бываем на таких концертах, ее подружки пишут: «А ты где? В каком-то санатории?»