«В пятницу — шансон, в субботу — органная музыка»: писатель Михаил Орский оценил идею устроить в «Крестах» музей и концертную площадку

Автор романа «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский оценил идею использования питерского изолятора «Кресты» в качестве музейно-концертной площадки. По словам мужчины, появление такого места помогло бы возрождению шансона, а на дверях камер можно было бы писать, что здесь сидел такой-то. Это тоже наша история, считает он, и ее надо помнить.
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн подтвердил, что намерен выкупить ранее действовавший СИЗО №1 «Кресты». Аукцион состоится уже в эту пятницу, а стартовая цена объекта — 1,1 миллиарда рублей.
Главная цель — создать здесь «Музей истории добра и зла», говорит предприниматель, а на месте зала для прогулок заключенных устроить фестивальную площадку.
Вопрос, пойдут ли сюда люди. Ведь место далеко не радостное. Как отдыхать там, где приводили в исполнение приговоры?
«Конечно, идея правильная! — говорит Daily Storm писатель и конфликтолог Михаил Орский. — Потому что роль преступности огромна. К примеру, я по роду своей деятельности пытался изучать и преступный мир Германии, и преступный мир Бельгии — но даже сказать нечего! В отличие от нашего.
Возьмите любой век. Тот же XX. Это и участие отъявленных бандитов вроде Григория Котовского в революционных событиях и Гражданской войне, это штрафные батальоны во время Великой Отечественной и лагерные восстания в ГУЛАГе. Поэтому если на месте «Крестов» будет создан музей или концертная площадка, на мой взгляд, это будет очень здорово».
«Я тысячи раз говорил, что американцы на таких темах поднимают миллиарды! — восклицает он. — Начиная с кинематографа и заканчивая ежедневными экскурсиями по следам Аль Капоне. Все это работает и все это приносит деньги!»
Ну а артистам главное, чтобы платили, отмечает Михаил. Они выступают где угодно. Кстати, что если позвать певцов шансона?
«К сожалению, жанр умирает, — признает писатель. — Мой клуб «Нева» закрылся, он работал на Речном вокзале. «Медяник club» — закрылся... Остался только ресторан «Кобзаръ». А новых звезд не появляется. Их просто нет! И когда мы с моей Мариэль бываем на таких концертах, ее подружки пишут: «А ты где? В каком-то санатории?»
Хотя чего зацикливаться...
«В пятницу можно играть шансон, в субботу — устраивать органные концерты, а в воскресенье — стриптиз. В кандалах и полосатых робах».
«А вы понимаете, сколько там экспонатов? — спрашивает Орский. — Я помню, делал «Неву», но денег было не особо. Так мы приволокли со стройки цепь, прибили к стене и подписали, что «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»! А потом принесли кирпичи и подписали: «Булыжник — оружие пролетариата». Мы обыгрывали все. Любую фишку!
Поэтому пусть дерзают. Поднять архивы знаменитых сидельцев, сказать, что в этой камере жил такой-то, а в той — такой-то. Добавить фотографии и краткий жизненный путь. Если переговоры с Трампом увенчаются успехом и к нам поедут иностранные туристы, я думаю, что это место будет пользоваться популярностью!»
Напомним, что петербургская одиночная тюрьма «Кресты» появилась в 1893 году и состояла из двух крестообразных корпусов. Отсюда и название.
В разные годы здесь находились поэт Николай Заболоцкий, маршал Константин Рокоссовский, актер Георгий Жженов, муж Анны Ахматовой Николай Гумилев и их сын Лев. Женщина часами стояла возле зданий, чтобы принести им передачку. Именно этим событиям и посвящена ее поэма «Реквием».