Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа всколыхнули не только политическую арену, но и информационное пространство: СМИ уже неделю пророчат возвращение зарубежных компаний в Россию. От фастфуда и газированных напитков до кинопроката — иностранный бизнес, по слухам, вновь готов осваивать российский рынок.





После введения санкций отечественные кинотеатры остались без привычных голливудских премьер, а российская киноиндустрия сделала ставку на национальную повестку. Исторические драмы, спортивные франшизы, героико-патриотические ленты — именно они заняли лидирующие позиции в прокате. В последние два года набирает популярность новый тренд — переосмысление классических сказок. Уже вышли обновленные версии «Бременских музыкантов», «Летучего корабля» и «Волшебника Изумрудного города». А в ближайшее время зрителей ждет еще один сюрприз — свежая адаптация «Алисы в Стране чудес» в российском исполнении.





Известный кинокритик Евгений Баженов, более знакомый публике как BadComedian, с тревогой наблюдает за тем, что происходит на наших экранах. По его словам, отечественные кинематографисты будто бы утратили творческий азарт, предпочитая бесконечно адаптировать народные сказки и зарубежную детскую классику вместо поиска новых идей. Баженов не теряет надежды, что возвращение западных фильмов вдохнет жизнь в индустрию и заставит российских режиссеров выходить за рамки книжных сюжетов, включать фантазию и оригинальный взгляд на киноискусство.





— По вашему мнению, как будет дальше развиваться отечественная киноиндустрия, если к нам все-таки вернутся зарубежные фильмы?





— Да в общем-то, протекция отечественного кино, мне кажется, останется на том же уровне или станет даже сильнее с их возвращением. В наших кинотеатрах сейчас происходит какой-то ужас: только сказки — и все. При этом качество их тоже довольно сильно падает. А у зрителя нет вариантов, на что идти. Приходится смотреть сказки. И это бьет по российскому кинематографу в целом.





Крупный бюджет доступен только парочке студий, и они выпускают свои релизы буквально на пустом поле, где нет альтернатив. И люди идут смотреть, конечно: в кино же всем хочется, особенно детям, там атмосфера своя. А качество все хуже, хуже и хуже, а авторы все наглее, наглее и наглее.





— То есть сейчас конкуренция необходима как никогда?





— За счет нее как минимум, скорее всего, наши авторы начнут просто больше стараться. Без нее плохо, как я уже сказал. Пример тому — переснятый «Волшебник Изумрудного города». Всего лишь маленькую книжку разделили на три части и подняли цены на билеты. Идет все к этому, что весьма ужасно! Надеюсь, что с приходом конкуренции ситуация изменится. Делать несколько сказок в год и выпускать их — очень странный подход, при условии, что они не прям «вау».





— Говорят, онлайн-кинотеатры уже ведут переговоры с Голливудом. С сериалами ситуация та же?





— Не совсем. С сериалами у нас диаметрально противоположная ситуация как раз таки. Ведь у них конкуренция пока высокая. И за счет этого приходится делать качественную продукцию. Грубо говоря, чтобы оставаться на вершине, что-то выдумывать, стараться. Да, есть и проекты не очень, но тем не менее в этой области хотя бы что-то делают разнообразное. Так как, когда ты дома, иностранные сериалы можно пиратскими методами достать, на платформах найти, поэтому конкретно киноплощадки работают, приходится бороться за своего зрителя.





— Какой смысл был развивать свой рынок кино, если зарубежные компании все равно рано или поздно вернулись бы?





— Да никакого. Думали, что будет лучше. А сейчас киностудиям придется реально работать, если они вернутся. Ведь у нас же никогда не было, чтобы в кинотеатрах не предлагали альтернативу российскому кино. А с зарубежными компаниями все было неплохо. Ведь наш «Чебурашка», как помните, который выстрелил, был до их ухода с рынка. Вот и все. Зрителю проще будет. А так, глобально развитие отечественного кино не изменится. Не сказать, чтобы уход иностранного кино был дан нам для того, чтобы мы чего-то добились сами на нашем рынке конкретно. Мы и раньше пытались работать над этим, нам ничего не мешало. И получались хорошие фильмы.