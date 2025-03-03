Более 30 жителей Курской области эвакуировали с Украины в Россию

С территории Украины в Россию вернулись 33 жителя Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.





Врио губернатора добавил, что среди вернувшихся много пожилых людей, также есть четыре ребенка и инвалиды. Кроме того, девяти из них требуется экстренная госпитализация, за ними направлены кареты скорой помощи, заявил Хинштейн.





Вернувшихся обеспечат одеждой, средствами гигиены, техникой, заявил врио главы региона. Также им помогут оформить положенные выплаты, в том числе и недавно введенную ежемесячную в 65 тысяч рублей.





Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что эвакуация прошла при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Белоруссия.





По словам омбудсмена, у многих людей тяжелые травмы и болезни. Их немедленно доставят в медучреждения, а остальные «смогут отдохнуть и переночевать по пути домой, а завтра уже будут с теми, кто их ждал сильнее всего на свете», отметила Москалькова.