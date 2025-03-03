В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу людей

В городе Мангейм на юго-западе Германии автомобиль въехал в толпу людей, сообщает местное издание Mannheimer Morgen.





По предварительным данным, автомобиль въехал в толпу в районе площади Парадеплац. Дороги в этом районе перекрыты, проводится полицейская операция.





Как минимум два человека погибли и еще 25 пострадали, пишет газета Bild. Из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Издание сообщает, что водитель автомобиля задержан. Как отмечает газета, пока неясно, был ли это несчастный случай или теракт.





Ранее в Германии произошло несколько наездов автомобилей на людей. В декабре 2024 года в Магдебурге машина въехала в толпу на рождественской ярмарке, а 13 февраля в Мюнхене — в протестующих.