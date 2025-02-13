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В Мюнхене автомобиль въехал в толпу, 15 человек пострадали
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По предварительным данны, мужчина совершил наезд на колонну участников шествия undefined
Новости

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу, 15 человек пострадали

По предварительным данны, мужчина совершил наезд на колонну участников шествия

Автомобиль по неизвестным пока причинам наехал на группу людей в Мюнхене. По последним данным, пострадали не менее 15 человек. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.


Телеканал BR24 со ссылкой на очевидца сообщил, что автомобиль умышленно въехал в участников забастовки. На месте инцидента уже находятся машины скорой помощи.


20 декабря на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебурге 50-летний врач-психиатр Талеб аль-Абдулмохсен, управляя BMW, на большой скорости въехал в толпу. Пять человек, в том числе девятилетний ребенок, погибли, более 200 граждан пострадали.


Der Spiegel писал, что мужчина уже год назад находился в поле зрения немецких силовиков, а Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию о возможных угрозах от Талеба А.


Врач мог устроить теракт из-за недовольства тем, как в Германии относятся к саудовским беженцам, предположили в прокуратуре.

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#германия #мюнхен #чп
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