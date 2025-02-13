Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поручили своим помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Место и дату встречи Путина и Трампа можно будет называть после этой проработки, добавил он.





В Кремле считают разговор Путина и Трампа очень важным на фоне отсутствия контактов с США на высшем уровне в последние годы, отметил Песков. Он указал, что конкретных договоренностей о визите в Россию переговорщиков из США пока нет.





По его словам, тема отмены санкций в беседе Путина и Трампа не поднималась, но РФ считает их незаконными. Темы признания Крыма и Севастополя и четырех новых регионов в телефонном разговоре Путина и Трампа также не было.





Песков подчеркнул, что Кремлю импонирует позиция новой администрации США, которая намерена делать все для завершения конфликта на Украине.





Песков также призвал не забегать вперед в определении конкретных параметров украинского урегулирования и дождаться первых результатов совместной работы РФ и США.





12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Об этом заявил американский лидер, назвав беседу «весьма продуктивной».