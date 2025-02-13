Новости
Новости 18+
St
Мэр Оренбурга Салмин отправился добровольцем на СВО
18+
Губернатор Оренбургской области Паслер назвал его решение «поступком настоящего мужчины» undefined
Новости

Мэр Оренбурга Салмин отправился добровольцем на СВО

Губернатор Оренбургской области Паслер назвал его решение «поступком настоящего мужчины»

Мэр Оренбурга Сергей Салмин уходит добровольцем на СВО. Об этом сообщил губернатор области Денис Паслер. Он назвал серьезным решение Салмина «присоединиться к бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции». 


«Поступок настоящего мужчины», — подчеркнул Паслер. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

На время отсутствия главы города его обязанности в соответствии с уставом Оренбурга будет исполнять первый заместитель Вячеслав Объедков.


Салмин родился 25 июня 1975 года в городе Бузулуке Оренбургской области. Прошел службу в армии. Окончил Бузулукский гидромелиоративный техникум по специальности «бухгалтерский учет», Московскую академию промышленности и финансов по специальности «юриспруденция».


С 1993 года Салмин — тренер-преподаватель по самбо. С 1995-го по 2002 год работал в нефтяной промышленности в охранной сфере. В 2015 году был избран депутатом, председателем совета депутатов Бузулука. С 31 декабря 2018-го по 10 декабря 2020 года — глава этого города. 


С 11 декабря 2020 года по 21 июля 2021-го — министр физической культуры и спорта Оренбургской области. 21 июля 2021-го — первый заместитель главы Оренбурга. 24 марта 2022 года стал мэром. 

#оренбургская область #оренбург #сво #денис паслер
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...