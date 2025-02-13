Мэр Оренбурга Салмин отправился добровольцем на СВО

На время отсутствия главы города его обязанности в соответствии с уставом Оренбурга будет исполнять первый заместитель Вячеслав Объедков.





Салмин родился 25 июня 1975 года в городе Бузулуке Оренбургской области. Прошел службу в армии. Окончил Бузулукский гидромелиоративный техникум по специальности «бухгалтерский учет», Московскую академию промышленности и финансов по специальности «юриспруденция».





С 1993 года Салмин — тренер-преподаватель по самбо. С 1995-го по 2002 год работал в нефтяной промышленности в охранной сфере. В 2015 году был избран депутатом, председателем совета депутатов Бузулука. С 31 декабря 2018-го по 10 декабря 2020 года — глава этого города.





С 11 декабря 2020 года по 21 июля 2021-го — министр физической культуры и спорта Оренбургской области. 21 июля 2021-го — первый заместитель главы Оренбурга. 24 марта 2022 года стал мэром.