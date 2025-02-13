Шольц подтвердил, что в толпу людей в Мюнхене въехал уроженец Афганистана

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что водитель въехавшего в толпу в Мюнхене автомобиля, должен «понести наказание и покинуть страну». Предварительно, в результате наезда пострадали минимум 28 человек.





В совершении преступления подозревается гражданин Афганистана, он проживает в Германии с 2016-го. Мужчина публиковал в соцсетях посты исламистского содержания, пишет Bild. По данным СМИ, 24-летний уроженец Афганистана находился в Германии в статусе просителя убежища. Ранее он привлекался к ответственности и за преступления, но депортирован не был.





Полиция также не исключает связь между наездом и предстоящей в пятницу конференцией по безопасности.





Пострадавшие — участники акции протеста Verdi — профсоюза работников бюджетного сектора. Их митинг был запланирован на площади Кенигсплац.