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Зеленский ввел санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
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Также их лишили всех госнаград и заморозили их активы на Украине undefined
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Зеленский ввел санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

Также их лишили всех госнаград и заморозили их активы на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко*, бизнесмена Игоря Коломойского** и бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука. 


Ограничения введены также в отношении бизнесмена и экс-депутата Константина Жеваго и предпринимателя Геннадия Боголюбова, который был партнером Коломойского.


«Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — заявил президент Зеленский, комментируя введение санкций. 


Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на проведение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала с Украины, лишение госнаград. 


По оценке Forbes, состояние Коломойского в 2023 году составляло порядка одного миллиарда долларов. По данным того же источника, экс-президент Украины Порошенко в 2021-м владел капиталом в размере 1,6 миллиарда долларов. Порошенко был главой государства с 2014-го по 2019 год. 


*Внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму


**Внесен в перечень экстремистов и террористов

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