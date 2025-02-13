Зеленский ввел санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко*, бизнесмена Игоря Коломойского** и бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука.





Ограничения введены также в отношении бизнесмена и экс-депутата Константина Жеваго и предпринимателя Геннадия Боголюбова, который был партнером Коломойского.





«Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — заявил президент Зеленский, комментируя введение санкций.





Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на проведение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала с Украины, лишение госнаград.





По оценке Forbes, состояние Коломойского в 2023 году составляло порядка одного миллиарда долларов. По данным того же источника, экс-президент Украины Порошенко в 2021-м владел капиталом в размере 1,6 миллиарда долларов. Порошенко был главой государства с 2014-го по 2019 год.





*Внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму





**Внесен в перечень экстремистов и террористов