Организаторы встречи с курскими беженцами рассказали, почему исполнили песню со словами «Ты что грустишь, бродяга?»

Организаторы встречи с беженцами в Курской области объяснили Daily Storm, почему решили исполнить для них песню со словами «Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись!».





Это строчка из песни Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Ее исполнила перед беженцами сотрудница курского ТЮЗа «Ровесник» и пресс-службы курской таможни Любовь Митько.





«Эта песня объединяет, а ни в коем случае не разъединяет. И ни в коем случае не затрагивает какие-то чувства или социальную проблему, которая на сегодняшний день является актуальной. Она (песня) говорит, что объединяет людей не только беда. Но и все то хорошее, ради чего люди приехали туда и пообщались с теми, кто находится в такой трудной ситуации», — заверила администратор ТЮЗа Галина Делова.





Делову удивило, что какие-то люди могли неправильно понять посыл спетой песни. Видео со встречи с беженцами 27 января опубликовала ГТРК «Курск», однако СМИ обратили внимание на него только сейчас.





Сам автор композиции Олег Митяев отказался комментировать ситуацию.