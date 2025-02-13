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Организаторы встречи с курскими беженцами рассказали, почему исполнили песню со словами «Ты что грустишь, бродяга?»
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Эта песня объединяет, а ни в коем случае не затрагивает социальную проблему, заявили в ТЮЗе «Ровесник» Коллаж: Daily Storm
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Организаторы встречи с курскими беженцами рассказали, почему исполнили песню со словами «Ты что грустишь, бродяга?»

Эта песня объединяет, а ни в коем случае не затрагивает социальную проблему, заявили в ТЮЗе «Ровесник»

Коллаж: Daily Storm

Организаторы встречи с беженцами в Курской области объяснили Daily Storm, почему решили исполнить для них песню со словами «Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись!». 


Это строчка из песни Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Ее исполнила перед беженцами сотрудница курского ТЮЗа «Ровесник» и пресс-службы курской таможни Любовь Митько. 


«Эта песня объединяет, а ни в коем случае не разъединяет. И ни в коем случае не затрагивает какие-то чувства или социальную проблему, которая на сегодняшний день является актуальной.  Она (песня) говорит, что объединяет людей не только беда. Но и все то хорошее, ради чего люди приехали туда и пообщались с теми, кто находится в такой трудной ситуации», — заверила администратор ТЮЗа Галина Делова. 


Делову удивило, что какие-то люди могли неправильно понять посыл спетой песни. Видео со встречи с беженцами 27 января опубликовала ГТРК «Курск», однако СМИ обратили внимание на него только сейчас.


Сам автор композиции Олег Митяев отказался комментировать ситуацию.

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#курск #песня #олег митяев
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