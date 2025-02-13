Посол Израиля прокомментировала свадьбу детей главных раввинов России и Одессы

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин в беседе с Daily Storm высказалась об обсуждении свадьбы детей главных раввинов России и Одессы. Многие пользователи в соцсетях посчитали заключение брачного союза символичным и стали пророчить мир между двумя странами.





«Я думаю, что это любовь и простые человеческие отношения», — отреагировала на свадьбу и ее обсуждение Симона Гальперин.





12 февраля в городе Маале-Адумим поженились дочь главного раввина России Берла Лазара по имени Ривка и сын раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа Шолом.





Церемония проходила по традициям иудаизма. Она велась на двух языках — русском и иврите.





По информации СМИ, среди гостей были представители еврейских общин России и Украины.