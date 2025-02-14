Вице-президент США: Вашингтон допускает отправку американских войск на Украину при провале переговоров

США могут отправить свои войска на Украину, в случае если Россия откажется урегулировать конфликт, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal.





Вэнс отметил, что могут быть использованы как экономические, так и военные рычаги давления на Россию. По словам вице-президента, все варианты остаются на «столе переговоров» и соглашение, которое заключат стороны, может многих шокировать.





Также Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп намерен убедить российского лидера Владимира Путина в том, что Россия сможет добиться большего для себя на переговорах, чем на фронте.





Комментируя заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что отправка американских войск на Украину исключена, Вэнс сказал, что Трамп может изменить свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров.





Хегсет 12 февраля на очередном заседании контактной группы Запада в Брюсселе исключил отправку американских войск на Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности.





Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года. По его словам, в конфликте на Украине настал «критический момент».