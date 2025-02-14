В Москве мужчина попытался отравить знакомого ртутью из-за ревности

Москвич попытался отравить своего знакомого ртутью на почве ревности, добавив металл в еду, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК).





По данным следствия, мужчина, решив убить своего знакомого, приобрел не менее четырех ртутных градусников и добавил их содержимое в шприц. Отравление произошло 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы. Подозреваемый добавил ртуть в пищу, потерпевший после ее употребления попал в больницу.





Отравитель оказался в больнице вместе со своей жертвой, так как симулировал отравление, чтобы избежать подозрений. Он пытался представить все как несчастный случай и ввести в заблуждение следствие.





После проверки производства продукции нарушений не выявили, и фигурант под тяжестью собранных доказательств полностью признал вину. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство.





Ранее в пресс-службе минздрава столицы сообщали о госпитализации двух москвичей, после того как они перекусили слойками из пекарни. По словам пострадавших, в начинке выпечки они обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть.