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В Москве мужчина попытался отравить знакомого ртутью из-за ревности
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Как выяснили следователи, москвич добавил в пищу содержимое не менее четырех градусников undefined
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В Москве мужчина попытался отравить знакомого ртутью из-за ревности

Как выяснили следователи, москвич добавил в пищу содержимое не менее четырех градусников

Москвич попытался отравить своего знакомого ртутью на почве ревности, добавив металл в еду, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК).


По данным следствия, мужчина, решив убить своего знакомого, приобрел не менее четырех ртутных градусников и добавил их содержимое в шприц. Отравление произошло 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы. Подозреваемый добавил ртуть в пищу, потерпевший после ее употребления попал в больницу.


Отравитель оказался в больнице вместе со своей жертвой, так как симулировал отравление, чтобы избежать подозрений. Он пытался представить все как несчастный случай и ввести в заблуждение следствие.


После проверки производства продукции нарушений не выявили, и фигурант под тяжестью собранных доказательств полностью признал вину. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство.


Ранее в пресс-службе минздрава столицы сообщали о госпитализации двух москвичей, после того как они перекусили слойками из пекарни. По словам пострадавших, в начинке выпечки они обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть.

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#москва #отравление #ревность
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