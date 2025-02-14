Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах многоквартирных домов

Московская областная дума рассмотрит поправки, которые запретят продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоэтажных жилых домов, сообщил РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.





По словам главы региона, если дверь магазина выходит во двор, то никакого спиртного на прилавках быть не должно. Воробьев добавил, что алкомаркеты, расположенные на первых этажах, доставляют особенно много проблем. Подобные точки влекут за собой постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители.





Также планируется ограничить время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00. В случае принятия документа нововведения вступят в силу с 1 сентября.





Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил повысить возрастной порог для покупки алкоголя до 21 года. По его словам, это необходимо для предупреждения «алкоголизации молодежи».





Позже стало известно, что Мособлдума в ходе заседания приняла закон, регулирующий розничную продажу алкогольной продукции в Подмосковье.