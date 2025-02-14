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В Москве женщина продала свою новорожденную дочь за тысячу долларов
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Матери грозит до 10 лет колонии за торговлю людьми undefined
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В Москве женщина продала свою новорожденную дочь за тысячу долларов

Матери грозит до 10 лет колонии за торговлю людьми

Женщина получила одну тысячу долларов за продажу своей новорожденной дочери, сообщила московская прокуратура.


По данным ведомства, 20-летняя женщина продала двухнедельного младенца в одной из квартир на улице 3-й Парковой. После выяснения обстоятельств мать могут обвинить в торговле людьми. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы до 10 лет.


Мать не является гражданкой России, заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, пишет АГН «Москва». Она отметила, что ребенок в безопасности, его жизни ничего не угрожает. В данное время младенец находится в больнице, добавила Ярославская. Ведется поиск родственников, которым смогут передать ребенка.


Сотрудники полиции задержали не только мать ребенка, но и ее подельников, сообщает источник «Известий». Telegram-канал «112» утверждает, что женщина приехала в Москву из Белоруссии специально для того, чтобы продать дочь. Официально эта информация не подтверждена.

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#москва #младенец #продажа
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