В Москве женщина продала свою новорожденную дочь за тысячу долларов

Женщина получила одну тысячу долларов за продажу своей новорожденной дочери, сообщила московская прокуратура.





По данным ведомства, 20-летняя женщина продала двухнедельного младенца в одной из квартир на улице 3-й Парковой. После выяснения обстоятельств мать могут обвинить в торговле людьми. По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы до 10 лет.





Мать не является гражданкой России, заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, пишет АГН «Москва». Она отметила, что ребенок в безопасности, его жизни ничего не угрожает. В данное время младенец находится в больнице, добавила Ярославская. Ведется поиск родственников, которым смогут передать ребенка.





Сотрудники полиции задержали не только мать ребенка, но и ее подельников, сообщает источник «Известий». Telegram-канал «112» утверждает, что женщина приехала в Москву из Белоруссии специально для того, чтобы продать дочь. Официально эта информация не подтверждена.