Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия во время обмена вернула тела 45 погибших российских военных, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.





Уточняется, что Украине были переданы 757 тел погибших военных.





Российская и украинская стороны регулярно обмениваются военнопленными и телами погибших во время конфликта. Предыдущий обмен состоялся 24 января. Тогда Россия вернула 49 тел погибших военных, Украина получила также 757 тел.





10 декабря Россия передала Украине тела военнослужащих, погибших 24 января 2024 года во время крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Как сообщалось, тогда погибли 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных.