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Командир бригады имени Александра Невского заявил, что 11 лет назад в Донбассе воевали подростки младше 15 лет
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По словам Верещагина, они со взрослыми «встали на защиту своей земли» undefined
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Командир бригады имени Александра Невского заявил, что 11 лет назад в Донбассе воевали подростки младше 15 лет

По словам Верещагина, они со взрослыми «встали на защиту своей земли»

В Донбассе 11 лет назад воевали подростки, которым не исполнилось и 15 лет, заявил командир добровольческой бригады имени Святого благоверного великого князя Александра Невского Алексей Верещагин на пресс-конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.


Офицер напомнил, что он воюет в Донбассе с 2014 года, и тогда видел ребят, которым не исполнилось еще 15 лет. «Они встали на защиту своей земли, Родины, плечом к плечу со взрослыми, со стариками даже», — добавил Верещагин.


По словам военного, именно тогда он получил уверенность, что в отношении подрастающего поколения «не все потеряно».


Также Верещагин рассказал о гибели 23-летнего оператора беспилотных летательных аппаратов Владимира Деткова. Пять лет назад он приехал в Москву, начал работать моделью в рекламном бизнесе и заработал десятки миллионов рублей. Но в 2022 году пошел добровольцем на СВО, потому что «не попадал под мобилизацию».

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#донбасс #подростки #вов
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