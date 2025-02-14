Зеленский: Украине понадобится армия в 1,5 миллиона человек, если ее не возьмут в НАТО

Если Украина не вступит в НАТО, то тогда в стране должна быть армия численностью 1,5 миллиона человек «с современным оружием», заявил президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».





Украинский лидер отметил, что сегодняшняя Америка и президент США Дональд Трамп не готовы говорить о вступлении Украины в НАТО, так как считают это эскалацией с россиянами.





Зеленский добавил, что не видит готового плана у США. По словам президента Украины, Киев готов к любой конструкции, «от контингента до гарантий безопасности».





Ранее Трамп заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс в рамках мирной сделки «нереалистично». Так президент США прокомментировал заявление шефа Пентагона Пита Хегсета о маловерятном сценарии присоединения Украины к НАТО.