В школе Петербурга на ученика упал шкаф, мальчик в реанимации

На ученика одной из школ Фрунзенского района Санкт-Петербурга упал шкаф, в результате чего мальчик оказался в реанимации, пишет «Фонтанка» со ссылкой на родственников школьника.





Инцидент произошел 12 февраля. По словам источников, у мальчика черепно-мозговая травма. Школьник потерял много крови, ему делали переливание.





Сейчас ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легкий (ИВЛ), рассказали родные пострадавшего. Они добавили, что врачи ввели мальчика в медикаментозную кому.





В управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу уточнили, что сотрудники школы без надлежащего согласования разместили на втором этаже игровой тир. Конструкция была плохо закреплена, в результате чего она и упала на второклассника.





Заведено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В СК добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.