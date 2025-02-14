Белорусы за последние 10 лет стали есть меньше картофеля

Население Белоруссии за последние 10 лет стало меньше употреблять традиционную культуру — картофель, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в ходе посещения одного из тепличных хозяйств Могилевской области. Видеофрагмент его высказываний опубликовал Telegram-канал пресс-службы правительства.





Одновременно с этим потребление фруктов и овощей выросло на треть, отметил премьер. Подобную динамику Головченко объяснил ростом дохода населения, «внедрением в сознание и практику элементов здорового образа жизни» и потреблением большего количества натуральной клетчатки.





Чиновник отметил, что в 2025 году республике удалось полностью обеспечить внутренний рынок огурцами в межсезонный период. По словам Головченко, белорусы зимой потребили огурцов в 1,6 раза больше, чем традиционно. Премьер добавил, что огурцы «не залеживаются», потребляются внутри страны и пользуются спросом на внешних рынках.





Также Головченко отметил, что у населения есть спрос и на зеленные культуры всех видов. Это касается большого ассортимента овощей — баклажанов, пекинской капусты, кабачков, сладкого перца.