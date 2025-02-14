В Москве пройдет парад традиционных ценностей

Парад традиционных ценностей пройдет в Москве 8 июля, в День семьи, любви и верности. Мероприятие анонсировали во время пресс-конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





На сегодняшний день традиционные ценности стали вызовом, заявила директор Международной ассоциации молодежных организаций Анастасия Соловьева.





Как следует из презентации мероприятия, целью парада является формирование у будущих поколений понимания «традиционных отношений между мужчиной и женщиной на основе почитания семьи». Соловьева также упомянула доброту, веру в Бога и служение Отечеству.





По ее словам, объединяясь такими правильными постулатами, «мы сможем построить тот мир, о котором говорим: будущее, в котором будет память предков, мирное будущее».





Участники парада пройдут по Ленинградскому проспекту по направлению к Красной площади. К мероприятию в формате онлайн смогут присоединиться участники из Европы.