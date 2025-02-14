Вице-президент США: Если Америка выдержала Грету Тунберг, то Европа может потерпеть Илона Маска

Если США смогли выдержать 10 лет нотаций от шведской экоактивистки Греты Тунберг, то Европа может потерпеть американского миллиардера Илона Маска пару месяцев, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. Слова политика приводит Liga.net.





Так вице-президент Соединенных Штатов прокомментировал обвинения европейских политиков во вмешательстве Маска во внутренние дела их стран.





В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Маск поддерживает новый реакционный интернационал и напрямую вмешивается в выборы, в том числе в Германии.





Беспокойство, что американский миллиардер влезает во внутриполитические вопросы третьих стран, также выражал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.