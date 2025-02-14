Иллюзионист Сафронов: Москва может создать первый и единственный в мире инновационный цирк

У Москвы есть возможность создать первый и единственный в мире интерактивный инновационный цирк с возможностями проведения зрелищных и уникальных по своим технологическим характеристикам шоу, заявил АГН «Москва» иллюзионист Сергей Сафронов.





По его словам, важнейшей задачей, стоящей перед главным цирком страны, является создание конкурентоспособной площадки, которая может предложить зрителям уникальные шоу.





Сафронов отметил, что цирковое искусство не стоит на месте, и сегодня наблюдается активное внедрение инновационных технологий в представления: от трансформации декораций до диджитал-шоу с лазерами и голограммами.





Иллюзионист подчеркнул, что создание учреждения может стать значимым вкладом в будущее циркового искусства.