Экс-замгубернатора ХМАО-Югры подозревают в получении взятки

Бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете (СК) России.





По версии следствия, фигурант с 2023 по 2024 годы, занимая пост замгубернатора, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за покровительство группе лиц и их управляющей компании.





Кроме того, подозреваемый поручил главе одного из муниципальных образований региона, чтобы он содействовал переводу многоквартирных домов на обслуживание этой организации.





Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в СК. Ведомство не называет имени задержанного. Им является Алексей Шипилов, утверждает издание «Ъ».





По его данным, Шипилов занимал пост первого заместителя губернатора ХМАО-Югры с января 2016 года по октябрь 2024 года. Чиновник курировал деятельность департаментов внутренней политики, региональной безопасности, государственной гражданской службы, молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, а также департамента кадровой политики и профилактики коррупции.