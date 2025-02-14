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Экс-замгубернатора ХМАО-Югры подозревают в получении взятки
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За покровительство управляющей компании чиновник получил 7,5 миллионов рублей undefined
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Экс-замгубернатора ХМАО-Югры подозревают в получении взятки

За покровительство управляющей компании чиновник получил 7,5 миллионов рублей

Бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете (СК) России.


По версии следствия, фигурант с 2023 по 2024 годы, занимая пост замгубернатора, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за покровительство группе лиц и их управляющей компании.


Кроме того, подозреваемый поручил главе одного из муниципальных образований региона, чтобы он содействовал переводу многоквартирных домов на обслуживание этой организации. 


Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в СК. Ведомство не называет имени задержанного. Им является Алексей Шипилов, утверждает издание «Ъ».


По его данным, Шипилов занимал пост первого заместителя губернатора ХМАО-Югры с января 2016 года по октябрь 2024 года. Чиновник курировал деятельность департаментов внутренней политики, региональной безопасности, государственной гражданской службы, молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, а также департамента кадровой политики и профилактики коррупции.

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#ханты-мансийский округ #взятка #ск
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