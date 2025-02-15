WSJ: Украина сбила F-16 летом 2024 года из-за отсутствия системы опознавания

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили собственный истребитель F-16 летом 2024 года из-за отсутствия доступа к системе опознавания, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинского законодателя и другие источники.





Утверждается, что истребитель был сбит ракетой, выпущенной зенитно-ракетным комплексом Patriot. Причиной дружественного огня стало отсутствие на борту тактической сети Link 16, помогающей пилотам избегать опасности во время обстрелов ракетами союзников, отмечает издание.





Собеседники заявили, что к моменту прибытия истребителей на Украину ни они сами, ни комплексы Patriot не были оснащены должным образом, чтобы использовать Link 16.





Как отмечает газета, Link 16 является важным и чувствительным инструментом в обороне союзников, поэтому администрация Джо Байдена, занимавшего тогда пост президента США, могла преднамеренно не поделиться доступом к нему с Киевом из осторожности.