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Обыски прошли в московском отеле Savoy, где была вечеринка с Хакамадой
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Правоохранители нашли оружие в припаркованном рядом автомобиле undefined
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Обыски прошли в московском отеле Savoy, где была вечеринка с Хакамадой

Правоохранители нашли оружие в припаркованном рядом автомобиле

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на закрытую вечеринку в отеле Savoy в Москве, где с DJ-сетом выступала журналистка и общественный деятель Ирина Хакамада, пишет РЕН ТВ.


Издание утверждает, что правоохранители нашли в помещении пакетики с белым порошком, а также оружие, которое находилось в припаркованном возле отеля автомобиле.


Хакамада от комментариев изданию отказалась, добавив, что «любовь — это исповедь Христа».


По данным издания, на вечеринке также присутствовали блогер-миллионник Любовь Сидоркина и ее муж Игорь, телеведущая Нелли Ермолаева, журналист Юлия Оверчук и каскадер Алексей Силкин.

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#оружие #рен тв #обыск
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