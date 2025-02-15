Обыски прошли в московском отеле Savoy, где была вечеринка с Хакамадой

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой на закрытую вечеринку в отеле Savoy в Москве, где с DJ-сетом выступала журналистка и общественный деятель Ирина Хакамада, пишет РЕН ТВ.





Издание утверждает, что правоохранители нашли в помещении пакетики с белым порошком, а также оружие, которое находилось в припаркованном возле отеля автомобиле.





Хакамада от комментариев изданию отказалась, добавив, что «любовь — это исповедь Христа».





По данным издания, на вечеринке также присутствовали блогер-миллионник Любовь Сидоркина и ее муж Игорь, телеведущая Нелли Ермолаева, журналист Юлия Оверчук и каскадер Алексей Силкин.